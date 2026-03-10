Vitkof putuje u Izrael, nagovijestio moguće diplomatsko rješenje: Da vidimo žele li Iranci razgovarati

Specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) izjavio je u intervjuu za CNBC da bi naredne sedmice mogao otputovati u Izrael kako bi uskladio planove u vezi s ratom protiv Irana.

On je nagovijestio i mogućnost diplomatskog rješenja sukoba, poručivši:

- Da vidimo žele li Iranci razgovarati?!

Dodao je da su Sjedinjene Američke Države uništile gotovo sve kapacitete Irana za obogaćivanje uranija.

Vitkof je također rekao da je Rusija negirala tvrdnje da Iranu dostavlja obavještajne podatke o američkim vojnim sredstvima. Kako je naveo, to negiranje izrečeno je tokom telefonskog razgovora u ponedjeljak između američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

- Rukovodioci Rusije su tokom telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u ponedjeljak negirali navode da dijele obavještajne podatke s Iranom tokom rata - rekao je Vitkof.