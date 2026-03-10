Izraelska vojska tvdri da je ubila regionalnog komandanta Hezbolaha

Salameh je bio komandant Hezbolahove jedinice Nassar, a obavljao je više ključnih pozicija. Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da je Salameh bio meta izraelskih zračnih snaga na jugu Libana.

Prema navodima vojske, Salameh je tokom godina služio na nekoliko pozicija u Hezbolahu, a preuzeo je komandu nad jedinicom Nassar nakon što je njegov prethodnik Taleb Abdullah ubijen u junu 2024. godine.

Izraelski predsjednik Isak Hercog (Isaac Herzog) izjavio je da Izrael planira potpuno "raspustiti" Hezbolah, protiv kojeg vodi žestoke napade od 2. marta.

- Ako Hezbolah i pomisli da nastavi uznemiravati ili prijetiti, jednostavno ne razumije šta ga čeka - rekao je Hercog u komentarima koje je prenio The Times of Israel.