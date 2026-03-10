Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JEDANAESTI DAN SUKOBA

Nova drama na Bliskom istoku: Bahrein i Katar presreli iranske projektile, brod Kraljevske mornarice upućen ka Kipru

Nastavljamo da pažljivo pratimo situaciju i preduzimamo sve neophodne mjere radi zaštite stanovništva i infrastrukture, naveli su zvaničnici

Američka baza tokom ranijeg napada u Bahreinu. Platforma X

A. O.

10.3.2026

Jedanaesti dan oružanog sukoba između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana obilježen je nastavkom napetosti na Bliskom istoku, a iz Bahreina i Katara saopćili su da su presreli više projektila ispaljenih iz Irana.

Napadi su bili usmjereni na civilnu infrastrukturu i privatnu imovinu, ali žrtava i veće materijalne štete nije bilo, navode iz nadležnih ministarstava.

Ministarstvo odbrane Bahreina navelo je da je od početka sukoba presrelo ukupno 105 balističkih projektila i 176 dronova, ocjenjujući napade kao terorističke i usmjerene protiv civilnih ciljeva. 

Odbrambene operacije 

Ova zaljevska država, u kojoj se nalazi sjedište 5. flote američke mornarice, aktivno učestvuje u odbrambenim operacijama regiona. Istovremeno, katarske vlasti saopćile su da je tokom popodneva presretnuto pet balističkih projektila, bez posljedica po stanovništvo i infrastrukturu.

U okviru odgovora na aktuelnu krizu, ratni brod Kraljevske mornarice Velike Britanije HMS Dragon isplovio je iz luke Portsmut i uputio se ka Kipru, sa ciljem zaštite ostrva od mogućih budućih iranskih napada. 

Slanje broda

Odluka o slanju broda donijeta je nakon što su evropske saveznice prethodno uputile svoje jedinice u region radi pružanja podrške, naročito nakon napada dronom na britansku bazu RAF Akrotiri prije deset dana.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je da očekuje brzo okončanje sukoba, ali je naglasio da Sjedinjene Američke Države još nisu ostvarile dovoljnu prednost. Nakon njegovog obraćanja, zabilježen je pad cijena nafte na svjetskim berzama, sa prethodnih 120 dolara na ispod 90 dolara po barelu.

- Nastavljamo da pažljivo pratimo situaciju i preduzimamo sve neophodne mjere radi zaštite stanovništva i infrastrukture - naveli su zvaničnici nadležnih ministarstava Bahreina i Katara u svojim izjavama.

# BLISKI ISTOK
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.