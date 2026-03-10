Nova drama na Bliskom istoku: Bahrein i Katar presreli iranske projektile, brod Kraljevske mornarice upućen ka Kipru

Jedanaesti dan oružanog sukoba između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana obilježen je nastavkom napetosti na Bliskom istoku, a iz Bahreina i Katara saopćili su da su presreli više projektila ispaljenih iz Irana.

Napadi su bili usmjereni na civilnu infrastrukturu i privatnu imovinu, ali žrtava i veće materijalne štete nije bilo, navode iz nadležnih ministarstava.

Ministarstvo odbrane Bahreina navelo je da je od početka sukoba presrelo ukupno 105 balističkih projektila i 176 dronova, ocjenjujući napade kao terorističke i usmjerene protiv civilnih ciljeva.

Odbrambene operacije

Ova zaljevska država, u kojoj se nalazi sjedište 5. flote američke mornarice, aktivno učestvuje u odbrambenim operacijama regiona. Istovremeno, katarske vlasti saopćile su da je tokom popodneva presretnuto pet balističkih projektila, bez posljedica po stanovništvo i infrastrukturu.

U okviru odgovora na aktuelnu krizu, ratni brod Kraljevske mornarice Velike Britanije HMS Dragon isplovio je iz luke Portsmut i uputio se ka Kipru, sa ciljem zaštite ostrva od mogućih budućih iranskih napada.

Slanje broda

Odluka o slanju broda donijeta je nakon što su evropske saveznice prethodno uputile svoje jedinice u region radi pružanja podrške, naročito nakon napada dronom na britansku bazu RAF Akrotiri prije deset dana.