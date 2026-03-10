Bijela kuća: Američka mornarica još nije ispratila tankere kroz Hormuški moreuz, Tramp ne isključuje kopnene trupe u Iranu

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit (Karoline Leavitt) izjavila je da američka mornarica nije ispratila nijedan tanker ili brod kroz Hormuški moreuz, uprkos ranijoj objavi američkog sekretara za energetiku koja je ubrzo obrisana, prenosi CNN.

- Znam da je objava uklonjena prilično brzo, i mogu potvrditi da američka mornarica još nije ispratila nijedan tanker ili plovilo. Naravno, to je opcija koju je predsjednik rekao da će koristiti ako i kada bude potrebno, u odgovarajuće vrijeme - rekla je Livit novinarima.

Na pitanje koliko bi mogao trajati američko-izraelski rat protiv Iran, Livit je ponovila ranije izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da operacija napreduje prema planu. Ipak, dodala je da sukob neće biti završen dok se Iran ne preda „potpuno i bezuslovno“.

"Direktna prijenja"

Prema njenim riječima, Tramp će odlučiti kada Iran više neće predstavljati direktnu prijetnju.

Livit je naglasila i da predsjednik Sjedinjene Američke Države „ne isključuje nijednu opciju“ u sukobu s Iranom, uključujući mogućnost raspoređivanja američkih trupa unutar te zemlje.

- Što se tiče kopnenih snaga, predsjednik je o tome više puta govorio. Mudro je što ne isključuje opcije kao vrhovni komandant. Dakle, ne bih sada potvrđivala bilo šta što neki demokrata na Kapitolu iznosi o predsjednikovim namjerama - kazala je Livit.

Ona je, prema svemu sudeći, komentarisala ranije izjave demokratskih senatora, među kojima je i Ričard Blumental (Richard Blumenthal), koji je rekao da „izgleda da idemo ka raspoređivanju američkih trupa u Iranu kako bismo ostvarili moguće ciljeve“.

Bijela kuća je u međuvremenu saopćila da će Pentagon (U.S. Department of Defense) uskoro objaviti izvještaj o zračnom napadu na školu za djevojčice na jugu Irana, u kojem je poginuo veliki broj civila.

Istraga u toku

- Ministarstvo odbrane će to učiniti, istraga je u toku. Kao što je predsjednik jučer rekao na konferenciji za štampu, prihvatit će zaključke te istrage, kakvi god oni bili - kazala je Livit.