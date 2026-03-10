Video / Iran ponovo raketira Izrael, u Jerusalemu se čuju sirene

Iran je u utorak navečer pokrenuo novi talas raketnih napada na izraelsku teritoriju, a Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio je da su udari dio tekuće kampanje usmjerene protiv onoga što je opisano kao izraelska i američka imovina u regionu. Izraelski mediji objavili su da je najmanje jedan iranski projektil pao u blizini Beit Shemesha, grada zapadno od Jerusalema, zbog čega su stanovnici potražili zaklon u skloništima dok su sirene za uzbunu odjekivale u više naselja.

Odjel za odnose s javnošću IRGC-a saopćio je da je riječ o 35. valu kampanje pod nazivom „True Promise 4“, u kojem su korišteni različiti strateški raketni sistemi, uključujući projektile Fattah, Emad, Kheibar Shekan, Khorramshahr i Qadr. Napadi predstavljaju najnoviji odgovor Teherana na zajedničku američko-izraelsku vojnu ofanzivu koja je započela 28. februara, a u kojoj je do sada poginulo više od 1.200 ljudi, dok je približno 10.000 povrijeđeno širom regiona. Prema pisanju dnevnog lista "Israel Hayom", projektil koji je pao u blizini Beit Shemesha završio je u nenaseljenom području i nije izazvao neposredne žrtve. Ipak, incident je izazvao veliku uzbunu, a sirene su se oglasile širom jerusalimske regije i izraelske obalne ravnice nakon što su detektovani nadolazeći projektili.