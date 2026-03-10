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JASNA PORUKA

Tramp upozorio Iran: "Odmah uklonite mine iz Hormuškog moreuza ili slijede neviđene vojne posljedice"

Ako, s druge strane, uklone ono što je možda postavljeno, to će biti gigantski korak u pravom smjeru, navodi Tramp

Donald Tramp. AP Photo / Matt Ramey

A. O.

10.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) oglasio se večeras na TruthSocial-u o eventualno postavljenim minama u Hormuškom moreuzu, te je imao vrlo jasnu poruku.

- Ako je Iran ugasio bilo koju minu u Hormuškom moreuzu, a mi nemamo izvještaja da su to učinili, želimo da se one uklone, ODMAH! Ako su iz bilo kog razloga postavljene mine, a one se odmah ne uklone, vojne posljedice po Iran bit će na nivou koji do sada nije viđen. Ako, s druge strane, uklone ono što je možda postavljeno, to će biti gigantski korak u pravom smjeru! Osim toga, koristimo iste mogućnosti tehnologije i projektila raspoređene protiv trgovaca drogom kako bismo trajno eliminirali svaki čamac ili brod koji pokušava minirati Hormuški moreuz - navodi Tramp. 

Trampova objava na Truth-u. Screenshot

- S njima će se postupati brzo i nasilno. OPREZ! Predsjednik DONALD J. TRUMP – bila je njegova poruka. 

Iran je počeo postavljati mine u Hormuški tjesnac, najvažnijem svjetskom energetskom uskom grlu kroz koje prolazi oko petine ukupne svjetske trgovine sirovom naftom, navode za CNN dva izvora upoznata s američkim obavještajnim izvještajima.

Prema tim izvorima, postavljanje mina zasad nije opsežno – posljednjih dana postavljeno ih je nekoliko desetaka. Ipak, Iran i dalje raspolaže s više od 80 do 90 posto svojih malih plovila i brodova za polaganje mina, pa bi njegove snage relativno brzo mogle postaviti stotine mina u ovom plovnom putu.

Iranska Revolucionarna garda, koja sada praktično kontrolira tjesnac zajedno s redovitom iranskom mornaricom, ima sposobnost rasporediti svojvrsni „pojas“ raspršenih plovila za polaganje mina, čamaca napunjenih eksplozivom i obalnih raketnih baterija, ranije je izvijestio CNN.

# SAD
# DONALD TRUMP
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