Tramp upozorio Iran: "Odmah uklonite mine iz Hormuškog moreuza ili slijede neviđene vojne posljedice"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) oglasio se večeras na TruthSocial-u o eventualno postavljenim minama u Hormuškom moreuzu, te je imao vrlo jasnu poruku.

- Ako je Iran ugasio bilo koju minu u Hormuškom moreuzu, a mi nemamo izvještaja da su to učinili, želimo da se one uklone, ODMAH! Ako su iz bilo kog razloga postavljene mine, a one se odmah ne uklone, vojne posljedice po Iran bit će na nivou koji do sada nije viđen. Ako, s druge strane, uklone ono što je možda postavljeno, to će biti gigantski korak u pravom smjeru! Osim toga, koristimo iste mogućnosti tehnologije i projektila raspoređene protiv trgovaca drogom kako bismo trajno eliminirali svaki čamac ili brod koji pokušava minirati Hormuški moreuz - navodi Tramp.