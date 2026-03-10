Kineski sistem nastavlja aktivno prenositi podatke o potencijalnim ciljevima Irancima

Kina nastavlja aktivno prenositi podatke o potencijalnim ciljevima Iran, navodi se u objavi koja analizira kretanje vojnih brodova u regionu.

U fokusu su, pored američkog nosača aviona USS Gerald R. Ford, i francuski nosač aviona Charles de Gaulle, kao i francuski desantni brod klase Mistral u Crveno more.

Prema tvrdnjama iz objave, kineska strana je, osim američkog i francuskog nosača aviona, identifikovala i francuski desantno-jurišni brod klase Mistral, brodove koji su ranije bili u fokusu međunarodne javnosti zbog planova Rusija da nabavi plovila tog tipa.

Vojna analiza ciljeva

U objavi se navodi da su udarne grupe nosača aviona znatno složenije mete za eventualni napad, jer zaštita vodećeg broda sa desetinama borbenih aviona podrazumijeva snažan i višeslojan sistem odbrane. S druge strane, nosači helikoptera ili desantni brodovi mogli bi biti ranjivije mete zbog slabije protivzračne zaštite u odnosu na velike nosače aviona.

Procjena zasniva se na ocjeni da brodovi klase Mistral nemaju isti nivo višeslojne protivzračne odbrane kao udarne grupe nosača aviona. U slučaju koncentriranog udara projektilima ili dronovima, tvrdi se da bi njihova otpornost bila znatno manja.

Politička i sigurnosna poruka

Autori objave tvrde da bi, iz perspektive Iran, napad na slabije branjene zapadne vojne ciljeve mogao imati veći praktični smisao nego udar na najbolje zaštićene mete. Kao primjer se navodi francuski desantni brod, čiji bi eventualni napad izazvao vojni i snažan političko-medijski odjek.

U tekstu se zaključuje da se u savremenom ratovanju udari ne fokusiraju nužno na najbolje zaštićene ciljeve, već na one kod kojih je odnos između složenosti operacije i mogućeg učinka najpovoljniji.