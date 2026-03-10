Rat s Iranom sve skuplji: Kongres razmatra novi paket pomoći Pentagonu, vrijedan je milijarde

Republikanski predsjedavajući Zastupničkog doma američkog Kongresa Majk Džonson (Mike Johnson) izjavio je u utorak da je dodatni paket finansiranja za sukob s Iranom, s obzirom na to da je vojna operacija ušla u drugu sedmicu, „neizbježan“. Izjavu je dao na konferenciji za novinare tokom okupljanja republikanaca u Doralu na Floridi, piše The Hill.

- Mislim da je zakon o dodatnom vojnom finansiranju neizbježan - rekao je Džonson.

- Još ne znamo kakvi će biti detalji. Kao što znate, u procesu koji pokreću administracija i Kongres, nakon čega slijedi opsežna rasprava, očekivali smo dodatna sredstva i prije početka operacije u Iranu. To će se dogoditi. O rokovima ćemo tek odlučiti."

Troše se milijarde dolara

Džonson bi mogao imati težak zadatak da osigura usvajanje paketa dodatnog finansiranja za Iran, jer bi mu se fiskalno konzervativni „jastrebovi“ iz njegove stranke, koji se inače zalažu za smanjenje javne potrošnje, mogli usprotiviti zbog visoke cijene zakona.

Administracija predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) procijenila je da su samo udari u prva dva dana sukoba koštali 5,6 milijardi dolara za municiju, dok procjene govore da rat Sjedinjene Američke Države svakodnevno košta više od milijardu dolara.

Zastupnik Majk Kenedi (Mike Kennedy), republikanac iz savezne države Juta, izjavio je za The Hill da pretpostavlja kako će paket dodatnog finansiranja za Iran biti „vrlo skup“, ali je naglasio da još nije poznato o kolikim iznosima bi se moglo raditi.

Džonson u ovom trenutku može sebi priuštiti gubitak samo jednog republikanskog glasa prilikom glasanja o bilo kojem zakonu, pod uslovom da su svi zastupnici prisutni i da su demokrati jedinstveni u protivljenju.

Neizvjesna podrška demokrata

Lider manjine u Zastupničkom domu Hakim Džefris (Hakeem Jeffries), demokrata iz Njujorka, nije se obavezao da će podržati takav paket ukoliko se on nađe na glasanju.

Upitan u nedjelju u emisiji "Meet the Press" na NBC-ju planira li blokirati sva sredstva za Pentagon, čak i ako su ključna za vojnu spremnost, Džefris je rekao: "O tome ćemo odlučivati kada dođe vrijeme, odnosno ako administracija uopće uputi Kongresu zahtjev za razmatranje dodatnog financiranja."

- U ovom trenutku administracija nije uspjela iznijeti argumente koji bi opravdali ovaj rat na Bliskom istoku. Pazite, kandidat Trump obećao je da zemlju neće uvući u beskonačni rat, pogotovo na Bliskom istoku, nakon onoga što smo vidjeli u Iraku i Afganistanu. Predsjednik Tramp sada je učinio upravo suprotno. I dok nam ne pruži uvjerljivo obrazloženje, teško će to moći progurati na Kapitol Hilu (Capitol Hillu) - rekao je Džefris.

Tramp najavljuje brz završetak, Pentagon poručuje suprotno

Predsjednik SAD Tramp izjavio je u ponedjeljak novinarima u Doralu da će vojna operacija biti završena „vrlo brzo“.

Iako nije precizirao da bi neprijateljstva mogla prestati u roku od nekoliko dana, predsjednik je izrazio uvjerenje da će biti ostvareni određeni ratni ciljevi, među kojima su slabljenje iranskih kapaciteta balističkih projektila i onesposobljavanje njegove mornarice.

Ipak, iz administracije su tokom ponedjeljka stizale i drugačije poruke.