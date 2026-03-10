Tramp tražio od Izraela da ne gađa iransku naftu: Strah od eskalacije i skoka cijena energenata

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) u ponedjeljak je zatražila od Izraela da ne izvodi dodatne udare na energetske objekte u Iranu, posebno na naftnu infrastrukturu, tvrde tri izvora upoznata sa situacijom, prenosi Axios. Ovaj zahtjev Sjedinjenih Američkih Država predstavlja prvi put da je Trampova administracija postavila ograničenje Izraelu otkako su dvije zemlje prije deset dana pokrenule zajedničku operaciju protiv Irana. Izraelski udari zahvatili su Teheran, grad s oko deset miliona stanovnika, koji je prekriven toksičnim crnim dimom i kiselom kišom, zbog čega su izdata hitna zdravstvena upozorenja za stanovnike Irana. Prema riječima jednog izraelskog zvaničnika, američke poruke prenesene su na visokom političkom nivou, kao i komandantu Glavnog štaba Izraelskih odbrambenih snaga Ejalu Zamiru (Eyal Zamir).

Administracija Donalda Trampa navela je tri razloga za svoj zahtjev: takvi udari nanose štetu iranskom stanovništvu, od kojeg veliki dio ne podržava vlast u Teheranu; Tramp želi saradnju s iranskim naftnim sektorom nakon završetka rata — slično pristupu koji je imao prema Venecueli; te postoji bojazan da bi napadi mogli izazvati snažne iranske odmazde protiv energetske infrastrukture u državama Zaljeva. Iran je ranije tokom rata dronovima napao energetske objekte u Zaljevu, ali tada nije prouzrokovana značajna niti nepovratna šteta.

Zabrinutost američke strane jeste da bi nova runda napada na iransku naftnu industriju mogla promijeniti tu situaciju i dodatno povećati cijene nafte na svjetskom tržištu. Izvor upoznat s detaljima naveo je da Tramp udare na iransku energetsku i naftnu infrastrukturu posmatra kao opciju „na samom kraju“, odnosno mjeru koja bi bila primijenjena samo ukoliko Iran prvi namjerno napadne energetske objekte u zemljama Zaljeva.

Tramp je tu poziciju javno nagovijestio, upozorivši u ponedjeljak da će Iran biti pogođen „20 puta jače“ ukoliko nanese štetu globalnoj opskrbi naftom. Na platformi Truth Social Tramp je napisao da će Sjedinjene Američke Države „uništiti lako razgradive ciljeve koji će učiniti gotovo nemogućim da Iran ikada ponovo bude izgrađen kao država“. Prema navodima izvora, predsjednik je time namjerno aludirao na moguće napade na iranske naftne objekte. Senator Lindzi Grejem (Lindsey Graham), jedan od najglasnijih republikanskih zagovornika rata, također je kritikovao izraelske napade na skladišta nafte.

- Molim vas, budite oprezni oko ciljeva koje birate. Naš cilj je osloboditi iranski narod na način koji ne uništi njihove šanse da započnu novi i bolji život kada ovaj režim padne. Naftna ekonomija Irana bit će ključna u tom poduhvatu - napisao je Grejem na X-u. U utorak ujutro, sekretar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) distancirao se od administracije kada je riječ o izraelskim napadima na skladišta goriva, rekavši novinarima da Sjedinjene Američke Države nisu gađale takve ciljeve.