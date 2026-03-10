Azerbejdžan šalje humanitarnu pomoć Iranu nekoliko dana nakon optužbi za dronove

Azerbejdžan je saopćio da Iranu šalje humanitarnu pomoć, što predstavlja svojevrsnu maslinovu grančicu kao simbol mira, svega nekoliko dana nakon što je optužio Teheran da je njegovu teritoriju gađao dronovima.

Informacija da su bespilotne letjelice pogodile aerodrom u Azerbejdžanu objavljena je 5. marta, nakon čega je vlada ove zemlje poručila da zadržava pravo na odgovor, dok je vojska najavila moguće kontramjere.

Iranski ambasador u Azerbejdžanu Mojtaba Dermićilu (Mojtaba Dermičilu) pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova Azerbejdžana, gdje mu je u Bakuu uručena oštra protestna nota povodom tog incidenta.

Ubrzo nakon toga oglasio se i Teheran. Generalštab Oružanih snaga Irana saopćio je da Iran nije lansirao sporne bespilotne letjelice.