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"SIMBOL MIRA"

Azerbejdžan šalje humanitarnu pomoć Iranu nekoliko dana nakon optužbi za dronove

Negiramo lansiranje drona prema Republici Azerbejdžan, poručili su

Azerbejdžan šalje humanitarnu pomoć Iranu. Screenshot / YouTube

A. O.

10.3.2026

Azerbejdžan je saopćio da Iranu šalje humanitarnu pomoć, što predstavlja svojevrsnu maslinovu grančicu kao simbol mira, svega nekoliko dana nakon što je optužio Teheran da je njegovu teritoriju gađao dronovima.

Informacija da su bespilotne letjelice pogodile aerodrom u Azerbejdžanu objavljena je 5. marta, nakon čega je vlada ove zemlje poručila da zadržava pravo na odgovor, dok je vojska najavila moguće kontramjere.

Iranski ambasador u Azerbejdžanu Mojtaba Dermićilu (Mojtaba Dermičilu) pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova Azerbejdžana, gdje mu je u Bakuu uručena oštra protestna nota povodom tog incidenta.

Ubrzo nakon toga oglasio se i Teheran. Generalštab Oružanih snaga Irana saopćio je da Iran nije lansirao sporne bespilotne letjelice.

U saopćenju za javnost navedeno je da Iran nema namjeru narušavati odnose s muslimanskim državama.

- Negiramo lansiranje drona prema Republici Azerbejdžan. Takve akcije lažnog cionističkog režima s ciljem narušavanja odnosa između muslimanskih zemalja na različite načine su bez presedana, a prema provedenim istragama, takvu akciju je poduzeo taj režim kako bi optužio Islamsku Republiku Iran - poručili su.

Ministarstvo za vanredne situacije Azerbejdžana danas je saopćilo da je u Iran poslalo tone hrane i lijekova, navodeći da je to učinjeno „nakon telefonskog razgovora obavljenog 8. marta između predsjednika Azerbejdžana i Irana“.

Inače, Iran već duže vrijeme optužuje Izrael, koji je jedan od ključnih dobavljača oružja Bakuu, da koristi teritoriju Azerbejdžana za obavještajne operacije, ali i za moguće napade.

# TEHERAN
# DRONOVI
# IRAN
# AZERBEJDŽAN
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