Izraelski premijer šalje poruku Irancima: "Budite spremni da preuzmete svoju sudbinu"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) objavio je poruku na zvaničnom X nalogu svog ureda, pozivajući iranski narod da iskoristi ono što naziva „prilikom koja se pruža jednom u životu“.
- Ajatolah Ali Hamenei (Ali Khamenei) više nije među nama i znam da ne želite da ga zamijeni neki drugi tiranin. Zato morate djelovati. Mi stvaramo uslove da to učinite - poručio je on, dodajući:
- Kada dođe pravi trenutak, a taj trenutak se brzo približava, mi ćemo vam predati baklju. Budite spremni da iskoristite taj trenutak.“
Nastavljajući poruku iranskom narodu, Netanjahu je naveo da su Sjedinjene Američke Države i Izrael tokom rata pogodili bezbroj vladinih ciljeva i da nastavljaju udarati sve većom snagom.
Tvrdeći da je Izrael najbolji saveznik iranskog naroda, premijer je rekao:
- U narednim danima stvorit ćemo uslove da preuzmete svoju sudbinu u svoje ruke.“
On je jučer poručio da Izrael nastavlja djelovati protiv iranskog režima, uz poruku da budućnost Irana na kraju zavisi od samih građana te zemlje.
Dodao je da su izraelske vojne akcije do sada već značajno oslabile iransko rukovodstvo.