Izraelski premijer šalje poruku Irancima: "Budite spremni da preuzmete svoju sudbinu"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) objavio je poruku na zvaničnom X nalogu svog ureda, pozivajući iranski narod da iskoristi ono što naziva „prilikom koja se pruža jednom u životu“.

- Ajatolah Ali Hamenei (Ali Khamenei) više nije među nama i znam da ne želite da ga zamijeni neki drugi tiranin. Zato morate djelovati. Mi stvaramo uslove da to učinite - poručio je on, dodajući:

- Kada dođe pravi trenutak, a taj trenutak se brzo približava, mi ćemo vam predati baklju. Budite spremni da iskoristite taj trenutak.“