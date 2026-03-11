Iravani: Danas je to Iran, sutra to može biti bilo koja druga suverena država

Ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir-Saeid Iravani kritikovao je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija zbog, kako je naveo, šutnje o tekućem ratu koji, prema njegovim riječima, vode Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv njegove zemlje.

Iravani je istakao da je pogođeno skoro 10.000 civilnih objekata, uključujući oko 8.000 stambenih kuća, te da je broj poginulih veći od 1.300 ljudi.

- Danas je to Iran, sutra to može biti bilo koja druga suverena država - rekao je Iravani, pozivajući međunarodnu zajednicu da odmah djeluje kako bi zaustavila rat.

Obraćajući se novinarima tokom obraćanja u sjedištu UN-a posvećenog ratnim žrtvama i tekućim američko-izraelskim napadima, Iravani je naveo da su u napadima pogođena „naseljena stambena područja“ i „kritična civilna infrastruktura“, koje je opisao kao „užasne zločine“.

On je precizirao da je uništeno 9.669 civilnih objekata, uključujući skoro 8.000 stambenih kuća, te trgovačke centre, medicinske i farmaceutske ustanove, kao i škole i obrazovne institucije.