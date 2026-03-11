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KIRITKOVAO UN

Iravani: Danas je to Iran, sutra to može biti bilo koja druga suverena država

On je precizirao da je uništeno 9.669 civilnih objekata, uključujući skoro 8.000 stambenih kuća, te trgovačke centre

Amir-Saeid Iravani. Screenshot

A. O.

11.3.2026

Ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir-Saeid Iravani kritikovao je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija zbog, kako je naveo, šutnje o tekućem ratu koji, prema njegovim riječima, vode Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv njegove zemlje.

Iravani je istakao da je pogođeno skoro 10.000 civilnih objekata, uključujući oko 8.000 stambenih kuća, te da je broj poginulih veći od 1.300 ljudi.

- Danas je to Iran, sutra to može biti bilo koja druga suverena država - rekao je Iravani, pozivajući međunarodnu zajednicu da odmah djeluje kako bi zaustavila rat.

Obraćajući se novinarima tokom obraćanja u sjedištu UN-a posvećenog ratnim žrtvama i tekućim američko-izraelskim napadima, Iravani je naveo da su u napadima pogođena „naseljena stambena područja“ i „kritična civilna infrastruktura“, koje je opisao kao „užasne zločine“.

On je precizirao da je uništeno 9.669 civilnih objekata, uključujući skoro 8.000 stambenih kuća, te trgovačke centre, medicinske i farmaceutske ustanove, kao i škole i obrazovne institucije.

Iravani je dodao da brojke rastu svakog dana dok se napadi nastavljaju širom iranskih gradova.

Također je naveo da su u noćima 5. i 7. marta izvedeni snažni napadi na skladišta goriva u Teheranu i drugim gradovima, što je u atmosferu ispustilo velike količine opasnih i toksičnih zagađivača.

Padavine ujutro 8. marta proširile su te zagađivače kroz visoko kiselu kišu, povećavajući rizik od respiratornih problema i daljeg zagađenja okoliša.

Medicinski centri u Teheranu stavljeni su u stanje visoke pripravnosti, a stanovnicima je savjetovano da ostanu u zatvorenom prostoru.

Iravani je također istakao da ovi napadi krše međunarodne ekološke obaveze, uključujući Okvirnu konvenciju UN-a o klimatskim promjenama i Konvenciju o biološkoj raznolikosti, te je kritikovao Vijeće sigurnosti UN-a optužujući ga da „zatvara oči“ pred situacijom u Iranu.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# AMIR-SAEID IRAVANI
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