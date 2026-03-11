Pentagon reaguje: Dijelovi THAAD sistema iz Južne Koreje preusmjereni na Bliski istok

- Pentagon premješta dijelove sistema Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) iz Južne Koreje na Bliski istok - navodi se u izvještaju.

Premještanje dijelova sistema THAAD dolazi usred medijskih izvještaja da je američka vojska stacionirana u Južnoj Koreji poslala dio svoje opreme zbog intenziviranja rata na Bliskom istoku.

Sjedinjene Američke Države (SAD) premještaju dijelove svog protivraketnog sistema Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) iz Južne Koreje na Bliski istok, javlja Washington Post, pozivajući se na dva zvaničnika.

Baterije sistema THAAD, koje uništavaju neprijateljske projektile u završnoj fazi njihovog leta, prethodno su bile raspoređene u Južnoj Koreji kako bi bolje odgovarale na raketne prijetnje iz Sjeverne Koreje.

Ranije tokom dana predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung izjavio je na sjednici vlade da eventualno premještanje vojne opreme kojom raspolažu američke snage u Koreji neće utjecati na sposobnost odvraćanja prema Sjevernoj Koreji.

Iran je u svojim udarima po američkim bazama na Bliskom istoku uspješno oštetio više sistema THAAD, ciljajući njihove radare.