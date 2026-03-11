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AHMAD-REZA RADAN

Iranski šef policije: Svakoga ko izađe na ulice smatrat ćemo neprijateljem, prsti su nam na okidaču

Ranije je Netanjahu pozvao Irance da se pobune protiv svoje vlade

Protesti u Iranu. AP

Dž. R.

11.3.2026

Šef policije u Iranu upozorio je građane da ne izlaze na demonstracije za promjenu režima nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) pozvao Irance da ustanu protiv vodstva Islamske Republike.

- Svakoga ko izađe na ulice na zahtjev neprijatelja više nećemo smatrati demonstrantom. Smatrat ćemo ga neprijateljem i tako ćemo se prema njemu i odnositi. Sve naše snage imaju prste na okidaču - rekao je Ahmad-Reza Radan u utorak na državnoj televiziji. 

Ranije je Netanjahu pozvao Irance da se pobune protiv svoje vlade. 

- Izrael i Sjedinjene Američke Države vode "historijski rat za slobodu - napisao je u poruci upućenoj iranskom narodu.

- Ovo je jedinstvena prilika u vašem životu da uklonite režim ajatolaha i dobijete svoju slobodu. Tražili ste pomoć i pomoć je stigla - napisao je Netanjahu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) također je više puta poticao Irance da američko-izraelske napade vide kao priliku za svrgavanje vodstva u Teheranu.

Ranije ove godine sigurnosne snage u Iranu nasilno su suzbile proteste. Tokom noći 8. i 9. januara sigurnosne snage ubile su gotovo 6.500 demonstranata, prema istraživanju američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA). Vjeruje se da je više od 50.000 ljudi uhapšeno.

# BENJAMIN NETANYAHU
# DEMONSTRACIJE
# IRAN
# REŽIM
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