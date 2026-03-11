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ŠVICARSKA

Muškarac se polio benzinom i zapalio u autobusu: Poginulo šest osoba

Tokom akcije spašavanja povrijeđen je i jedan bolničar

Zapalio se autobus. Wir Freiburg

Dž. R.

11.3.2026

Autobus javnog prijevoza u Švicarskoj zapalio se, a u požaru je poginulo šest osoba, dok su najmanje četiri povrijeđene, saopćila je policija u utorak navečer.

Tri povrijeđene osobe su u kritičnom stanju, saopćila je policija kantona Fribourg. Tokom akcije spašavanja povrijeđen je i jedan bolničar.

Incident se dogodio u mjestu Kerzers, zapadno od glavnog grada Berna.

Švicarske novine Blick citirale su svjedoka koji je rekao da se u autobusu jedan muškarac polio benzinom i zapalio. Policija je saopćila da je požar izazvan ljudskim djelovanjem.

Vatrogasci su ugasili požar, ali autobus je potpuno uništen. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju vozilo potpuno zahvaćeno plamenom i gusti dim.

Autobus pripada kompaniji PostAuto, koja uglavnom obavlja redovne linije u ruralnim područjima.

# ŠVICARSKA
# AUTOBUS
# POŽAR
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