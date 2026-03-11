Muškarac se polio benzinom i zapalio u autobusu: Poginulo šest osoba

Autobus javnog prijevoza u Švicarskoj zapalio se, a u požaru je poginulo šest osoba, dok su najmanje četiri povrijeđene, saopćila je policija u utorak navečer.

Tri povrijeđene osobe su u kritičnom stanju, saopćila je policija kantona Fribourg. Tokom akcije spašavanja povrijeđen je i jedan bolničar.

Incident se dogodio u mjestu Kerzers, zapadno od glavnog grada Berna.