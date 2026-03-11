Novi napadi širom Bliskog istoka, gađana naftna infrastruktura u Saudijskoj Arabiji

Izrael i Sjedinjene Američke Države gađali su ciljeve širom Irana, a Iran je ispalio rakete i dronove na mete širom Zaljeva, uključujući naftnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i brod u vodama kod obale Emirata.

Strah od nestašica

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je u objavama na društvenim mrežama da nema izvještaja o tome da je Iran postavljao eksploziv u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi 20 posto svjetske nafte.

SAD je saopćio da je u utorak uništio više od desetak iranskih brodova za polaganje mina kako bi spriječio svaki pokušaj zatvaranja tog morskog puta.

Iranska prijetnja da neće dopustiti prolazak bilo kakve nafte kroz strateški moreuz dovela je do volatilnosti na tržištu i straha od nestašica, posebno u Aziji, koja zavisi od nafte koja se doprema iz tog regiona.

Izrael je pogodio zgradu u centru libanske prijestonice Bejruta u sklopu svoje kampanje protiv Hezbollaha. Libanska grupa izvodi napade na Izrael u znak podrške Iranu.

Katar neće posredovati

Katar poručuje da neće posredovati u ime Irana dok je pod napadima Teherana.

Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi, katarski ministar državnih poslova za vanjske poslove, je naglasio je da su i Katar i Oman bili napadnuti iako su radili na tome da "grade mostove između Irana i Zapada".

- Nećemo moći ispunjavati tu ulogu pod napadima i to je nešto što Iranci moraju shvatiti. Zemlje u regionu nisu neprijatelj Irana, a Iranci ne shvataju tu ideju - rekao je al-Khulaifi.

Rusija je saopćila da je njen konzulat u iranskom gradu Isfahanu oštećen u zračnim udarima koji su gađali taj centralni iranski grad.

Državna novinska agencija Tass citirala je glasnogovornicu ruskog Ministarstva vanjskih poslova Mariju Zaharovu, koja je rekla da u napadu u nedjelju, čija je meta bila obližnja guvernerova kancelarija u gradu, nije bilo "žrtava niti teže povrijeđenih".

- Prozori na kancelarijskoj zgradi i u stambenim stanovima su razbijeni, a nekoliko zaposlenika je odvalio udarni val eksplozije. Srećom, nije bilo žrtava niti težih povreda - rekla je Zaharova.

Napadi u Bejrutu

Videosnimci koji kruže internetom i koje emituju lokalne TV stanice, navodno sa mjesta udara u gusto naseljenom području Aicha Bakkar u centralnom Bejrutu, prikazuju dva sprata višespratnice zahvaćena plamenom.

Zgrada koja je pogođena udaljena je nekoliko objekata od Dar al-Fatwe, najviše vjerske institucije sunitskih muslimana u zemlji.

Napad se dogodio u dijelu grada daleko od južnih predgrađa Bejruta, gdje je izraelska vojska ranije izdala upozorenja na evakuaciju u obnovljenom sukobu s Hezbollahom.

Saudijsko ministarstvo odbrane saopćilo je rano u srijedu da je uništilo pet dronova koji su letjeli prema ogromnom naftnom polju Shaybah u pustinji Empty Quarter. Dodali su da su presreli i uništili još dva drona u istočnoj provinciji.

Kuvajt je saopćio da je oborio osam dronova iznad ove male, naftom bogate države.

Pogođen brod

Projektil je pogodio kontejnerski brod u ranim jutarnjim satima u srijedu kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata u Hormuškom tjesnacu, saopćila je britanska vojska.

Britanski centar za pomorske trgovinske operacije (United Kingdom Maritime Trade Operations) izdao je upozorenje, navodeći da se napad dogodio kod Ras al-Khaimaha, najsjevernijeg emirata UAE na ulazu u tjesnac.

Centar je saopćio da je "stepen štete trenutno nepoznat, ali ga posada istražuje".

Brodovi su praktično zaustavili plovidbu kroz tjesnac, uski ulaz u Perzijski zaljev kojim prolazi petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom.