The New York Times: Novi iranski vrhovni vođa ranjen na početku rata?

Modžtaba Hamenei (Khamenei) se ni tri dana nakon što je proglašen iranskim vrhovnim vođom, nije pojavio u javnosti niti se obratio ikakvom izjavom. Jedan od razloga je sigurnosna zabrinutost da bi bilo kakva komunikacija mogla otkriti njegovu lokaciju, no drugi je, prema trojici iranskih dužnosnika, činjenica da je 56-godišnji Hamenei povrijeđen, piše The New York Times.

Povrijedio noge

Iranski dužnosnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, izjavili su da su im visoki vladini izvori potvrdili kako je Hamenei povrijeđen, ali da je pri svijesti i sklonjen na vrlo sigurnu lokaciju s ograničenom komunikacijom.

Prema njihovim riječima, povrede je zadobio 28. februara, istog dana kada je njegov otac, ajatolah Ali Hamenei, ubijen u izraelskim zračnim napadima na kompleks vodstva u središtu Teherana. U tom su napadu ubijeni i majka, supruga i sin novog vrhovnog vođe te nekoliko visokih iranskih odbrambenih dužnosnika.

Informaciju o povredi potvrdila su i dvojica izraelskih vojnih dužnosnika. Oni navode da obavještajni podaci koje je prikupio Izrael također upućuju na to da je Hamenei povrijedio noge 28. februara. Do tog su zaključka, kako kažu, došli i prije nego što je u nedjelju izabran za novog vrhovnog vođu. Okolnosti i tačan opseg Hameneijevih povreda zasad nisu poznati.

Zagonetna šutnja

Jedan od tragova o Hameneijevom stanju pojavio se na iranskoj državnoj televiziji i u državnoj novinskoj agenciji IRNA, gdje ga se naziva "ranjenim ratnim veteranom". U čestitci povodom imenovanja, moćna vladina vjerska dobrotvorna organizacija Komiteh Emdad također ga oslovljava kao "janbaz jang", što je perzijski izraz za veterana ranjenog u ratu.

Kada su lokalni mediji u utorak upitali Esmaila Baghaeija, glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova, je li Hamenei preuzeo dužnost najviše vjerske i političke ličnosti te vrhovnog komandanta oružanih snaga, on je izbjegao izravan odgovor. "Oni koji trebaju primiti poruku, primili su je", zagonetno je poručio Baghaei.

Prijetnje Izraela i SAD

U petak, kada je postalo jasno da je Hamenei glavni kandidat za nasljednika, izraelski borbeni avioni ponovno su napali. Bombama za probijanje bunkera gađali su preostale strukture ureda i rezidencijalnog kompleksa vrhovnog vođe, sravnivši ih sa zemljom, što pokazuju satelitske snimke. Iranski dužnosnici vjeruju da je meta tog napada bio upravo Hamenei, ali da se on nije nalazio ondje.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) objavio je na društvenim mrežama da će svaki nasljednik ajatolaha Hameneija biti meta. Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da nije zadovoljan Hameneijevim imenovanjem, ali nije htio komentirati planiraju li ga Sjedinjene Države pokušati ubiti.

Kult ličnosti

Modžtaba Hamenei i inače je zagonetna ličnost. Rijetko je, ako ikad, držao govore ili prisustvovao javnim događajima. Godinama je bio moćnik iz sjene s dubokim vezama s Korpusom čuvara islamske revolucije, a za ured svog oca koordinirao je sigurnosne i vojne poslove.

Malo se zna o njegovoj ličnosti ili planovima za upravljanje Iranom. Zbog toga su iranski mediji počeli prikazivati kratki videozapis sačinjen od njegovih fotografija i kratke biografije.

Iako je fizički odsutan iz javnosti, njegovo lice već se nalazi na velikim transparentima postavljenim širom glavnog grada Teherana, kao i na divovskom muralu koji prikazuje njegovog pokojnog oca kako mu predaje iransku zastavu. U međuvremenu, pristaše vlade održavaju ceremonije "polaganja prisege" Hameneiju na gradskim trgovima širom zemlje, mašući zastavama i noseći njegove fotografije.