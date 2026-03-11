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SJEVERNOKOREJSKI LIDER

Kim Džong Un u društvu kćerke nadgledao testiranje krstarećih raketa

Južnokorejska obavještajna služba je prošlog mjeseca procijenila da je Kim Džon Un blizu toga da je zvanično imenuje za nasljednicu

Sjevernokorejski lider u društvu kćerke. AP

M. P.

11.3.2026

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un i njegova maloljetna kćerka posmatrali su testiranja strateških krstarećih raketa ispaljenih s ratnog broda, objavili su u srijedu državni mediji, dok je Sjeverna Koreja zaprijetila odgovorom na zajedničke vojne vježbe Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje.

Fotografije koje je objavila Korejska centralna novinska agencija (KCNA) prikazuju njih dvoje u konferencijskoj sali kako gledaju u ekran na kojem se vide rakete koje se ispaljuju s ratnog razarača "Choe Hyon".

- Kim Džong Un je u utorak putem videa pratio lansiranja raketa i naglasio potrebu da se održi "moćna i pouzdana nuklearna ratna odbrana - navela je KCNA u izvještaju u kojem njegova kćerka nije spomenuta.

Djevojčica, za koju se navodno kaže da se zove Kim Ju Ae i da ima oko 13 godina, prati oca na brojnim istaknutim događajima, uključujući vojne parade i testiranja naoružanja od kraja 2022. godine. Južnokorejska obavještajna služba je prošlog mjeseca procijenila da je Kim Džong Un blizu toga da je zvanično imenuje za nasljednicu.

KCNA je saopćila da su rakete pogodile ciljana ostrva u vodama zapadno od obale Sjeverne Koreje. Navodi se kako je Kim Džong Un rekao da su lansiranja imala za cilj demonstrirati stratešku ofanzivnu spremnost mornarice i upoznati trupe s ispaljivanjem tog naoružanja.


Kim Džong Un je prošle sedmice uživo s broda "Choe Hyon" posmatrao slična lansiranja krstarećih raketa, ali se njegova kćerka tada nije pojavila u javnosti.

Testiranja raketa u utorak uslijedila su nakon početka proljetnih zajedničkih vojnih vježbi SAD-a i Južne Koreje, koje Sjeverna Koreja smatra probom za invaziju.

U utorak je Kimova sestra i visoka zvaničnica, Kim Jo Džong (Kim Yo Jong), poručila da vježbe ponovo otkrivaju "ukorijenjeni animozitet" SAD-a i Južne Koreje prema Sjevernoj Koreji. Dodala je da će Sjeverna Koreja "ubijediti neprijatelje u našu ratnu odbranu".

Jedanaestodnevna vježba Freedom Shield, koja je počela u ponedjeljak, uglavnom je računarom simulirana komandno-štabna operacija, a pratit će je i terenski trening. Sjeverna Koreja često na ove dvije vrste obuke odgovara vlastitim testiranjima oružja.

# KIM JONG UN
# SJEVERNA KOREJA
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