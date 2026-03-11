Putin: Rusija spremna isporučivati energente Evropi, ali pod svojim uslovima

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna nastaviti isporučivati naftu i plin evropskim državama, ukoliko za to postoji interes, ali je naglasio da će Moskva istovremeno povećavati isporuke zemljama koje smatra „pouzdanim partnerima“.

Među takvim državama naveo je i Mađarsku i Slovačku, prenose strani mediji.

Prioritetni partneri

Govoreći na sastanku o stanju na svjetskim tržištima nafte i plina, Putin je rekao da će Rusija nastaviti snabdijevati svoje pouzdane ugovorne partnere.

„Ne mislim samo na partnere u azijsko-pacifičkom regionu, nego i na zemlje istočne Evrope, poput Slovačke i Mađarske“, rekao je Putin, dodajući da je Rusija već povećala isporuke energenata pouzdanim partnerima u nekoliko dijelova svijeta.

Isporuka nafte Mađarskoj obustavljena je 27. januara. Ukrajina tvrdi da ne može ponovo pokrenuti naftovod Družba zbog ruskih napada te da je za popravke potreban prekid vatre.

S druge strane, vlada mađarskog premijera Viktora Orbana smatra da je rad naftovoda zaustavljen zbog političke odluke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, s ciljem izazivanja nestašice goriva uoči izbora u Mađarskoj.

Poruke nakon sastanka

Putin se prošle sedmice u Moskvi sastao s mađarskim ministrom vanjskih poslova Péterom Szijjártóm. Tom prilikom je poručio da će Mađarska dobijati ruski plin i naftu sve dok se njena politika ne promijeni.

Dio javnosti u Mađarskoj ove je izjave protumačio kao politički pritisak. U slučaju da premijer Orban izgubi vlast na izborima 12. aprila, postoji bojazan da bi Rusija mogla prestati smatrati Mađarsku „pouzdanim partnerom“, što bi moglo dovesti do obustave isporuka energenata.

Preusmjerava izvoz

Putin je također rekao da Evropska unija planira uvesti dodatna ograničenja na kupovinu ruskih energenata, uključujući i ukapljeni prirodni plin, te da bi potpuna zabrana mogla stupiti na snagu do 2027. godine.

„Umjesto da čekamo da nam zatvore vrata, moramo djelovati sada i preusmjeriti te količine s evropskog tržišta na druga, privlačnija odredišta“, rekao je ruski predsjednik.

Vrata saradnje otvorena

Uprkos tome, Putin je naglasio da Rusija i dalje ostaje otvorena za saradnju s evropskim kupcima energenata.

„Ako se evropske kompanije i kupci odluče za dugoročnu i stabilnu saradnju bez političkih motiva, mi smo spremni raditi i s Evropom. Nikada nismo odbijali takvu saradnju“, poručio je.

Energetska kriza i rast cijena

Ruski predsjednik upozorio je da su svjetske cijene nafte u posljednjih nekoliko sedmica porasle za više od 30 posto. Prema njegovim riječima, destabilizacija Bliskog istoka mogla bi ozbiljno ugroziti globalni energetski sektor.

Dodao je da logistički problemi na transportnim rutama narušavaju globalne lance snabdijevanja i dodatno podstiču inflaciju. Posebno je istakao značaj Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko trećina svjetskog pomorskog izvoza nafte.

Prema njegovim riječima, taj plovni put trenutno je gotovo zatvoren, što stvara ozbiljne poremećaje na tržištu energenata.

Pojačana konkurencija za energente

Putin je također upozorio da se u ovakvim okolnostima pojačava konkurencija među državama koje žele osigurati stabilne izvore energije.

Istakao je da su ruske energetske kompanije, kako je rekao, godinama poznate po stabilnosti i pouzdanosti. Istovremeno, pojedine zemlje proizvođači nafte iz Zaljeva smanjile su proizvodnju jer se velike količine nafte gomilaju u skladištima zbog problema s transportom kroz Hormuški tjesnac.

Zbog američko-izraelskih napada na Iran i straha od mogućih napada na tankere, mnogi brodovi trenutno izbjegavaju prolazak kroz ovaj strateški važan pomorski koridor.