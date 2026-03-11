IRCG u novim napadima na Izrael i američke baze koristio superteške rakete 'Khorramshahr'

Iranska revolucionarna garda (IRGC) izvela je novi napad na Izrael i Bliski istok u kojem su koristili "superteške rakete 'Khorramshahr'" u neprekidnim, višeslojnim baražnim udarima koji su trajali više od tri sata.

U saopćenju koje je prenijela novinska agencija Fars, IRGC navodi da je drugi put ciljala centar za satelitske komunikacije Haela južno od Tel Aviva, kao i vojne lokacije u Beer Yaqubu, Zapadnom Jerusalemu i Haifi.

Američke baze u Erbilu u Iraku i sjedište Pete flote mornarice u Manami u Bahreinu također su se "našli pod snažnom vatrom oružanih snaga Islamske Republike", navodi se u saopćenju.

IRGC je obećala da će nastaviti s ciljanim i moćnim napadima dok se ne ostvare njeni ciljevi.

- U ovoj bitci razmišljamo samo o potpunoj kapitulaciji neprijatelja - poručili su.

Izraelski mediji, pozivajući se na IDF, pišu da su od ponoći zabilježena tri raketna napada iz Irana na izraelske gradove, ali da nisu zabilježeni direktni pogoci.

Sirene su se oglasile širom centralnog Izraela, područja Jerusalema, sjevernih dijelova Izraela, te u dijelovima Zapadne obale.