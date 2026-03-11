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IZA ZATVORENIH VRATA

Američki senator nakon dvosatnog brifinga šokirao sve: Tramp ne zna šta radi, ovo je neoprostivo

Dodao je da se ionako već zna da zračni napadi sami po sebi ne mogu uništiti iranski nuklearni materijal

senator Chris Murphy. Screenshot

M. P.

11.3.2026

Američki demokratski senator Kris Marfi (Chris Murphy) tvrdi da administracija predsjednika Donalda Trampa nema jasan plan za jednu od ključnih točaka rata s Iranom - Hormuški tjesnac. Nakon zatvorenog brifinga o sukobu, Marfi je poručio da je strategija Bijele kuće nejasna i nedovršena, posebno kad je riječ o sigurnosti plovidbe kroz taj strateški prolaz.

Marfi je na društvenoj mreži X objavio da je sudjelovao na dvosatnom brifingu o ratu, održanom iza zatvorenih vrata. 

- Svi su brifinzi zatvoreni jer Tramp ne može opravdati ovaj rat u javnosti - napisao je.

Dodao je da ne može otkrivati povjerljive informacije, ali tvrdi da javnost ima pravo znati koliko su, prema njegovim riječima, ratni planovi nedorečeni.

Nije riječ o uništenju nuklearnog programa

Marfi tvrdi da je na brifingu izneseno nešto što ga je posebno iznenadilo. 

- Možda je glavna stvar to da ratni ciljevi NE uključuju uništenje iranskog nuklearnog programa. To je, ovaj… iznenađujuće… s obzirom na to da Tramp stalno ponavlja da je to ključni cilj - napisao je.

Dodao je da se ionako već zna da zračni napadi sami po sebi ne mogu uništiti iranski nuklearni materijal. Senator također tvrdi da promjena režima u Teheranu nije među ciljevima operacije.

- Potvrdili su da 'promjena režima' također nije na popisu ciljeva. Dakle, potrošit će stotine milijardi dolara novca poreznih obveznika, poginut će mnogo Amerikanaca, a tvrdolinijaški režim - vjerojatno još tvrđi i više antiamerički - i dalje će biti na vlasti - napisao je.

Nemaju plan za Hormuz

Marfi tvrdi da je glavni vojni cilj operacije zapravo uništavanje iranskih projektila, brodova i tvornica dronova. 

- No pitanje koje ih je zbunilo bilo je: što se događa kad prestanete bombardirati, a oni ponovno pokrenu proizvodnju - napisao je.

Prema njegovim riječima, iz odgovora je proizlazilo da bi rješenje moglo biti - još bombardiranja. 

- Što, naravno, znači beskonačan rat - napisao je.

Posebno je kritizirao nedostatak strategije za Hormuški tjesnac. - A što se tiče Hormuškog tjesnaca - nemaju nikakav plan. Ne mogu ulaziti u detalje o tome kako Iran može blokirati prolaz, ali dovoljno je reći da sada ne znaju kako ga ponovno sigurno otvoriti - napisao je.

- Ovo je neoprostivo jer je taj dio katastrofe bio potpuno predvidljiv - dodao je.

# CHRIS MURPHY
# SAD
# IRAN
# IZRAEL
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