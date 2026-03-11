Američki senator nakon dvosatnog brifinga šokirao sve: Tramp ne zna šta radi, ovo je neoprostivo

Američki demokratski senator Kris Marfi (Chris Murphy) tvrdi da administracija predsjednika Donalda Trampa nema jasan plan za jednu od ključnih točaka rata s Iranom - Hormuški tjesnac. Nakon zatvorenog brifinga o sukobu, Marfi je poručio da je strategija Bijele kuće nejasna i nedovršena, posebno kad je riječ o sigurnosti plovidbe kroz taj strateški prolaz.

Marfi je na društvenoj mreži X objavio da je sudjelovao na dvosatnom brifingu o ratu, održanom iza zatvorenih vrata.

- Svi su brifinzi zatvoreni jer Tramp ne može opravdati ovaj rat u javnosti - napisao je.

Dodao je da ne može otkrivati povjerljive informacije, ali tvrdi da javnost ima pravo znati koliko su, prema njegovim riječima, ratni planovi nedorečeni.

Nije riječ o uništenju nuklearnog programa

Marfi tvrdi da je na brifingu izneseno nešto što ga je posebno iznenadilo.

- Možda je glavna stvar to da ratni ciljevi NE uključuju uništenje iranskog nuklearnog programa. To je, ovaj… iznenađujuće… s obzirom na to da Tramp stalno ponavlja da je to ključni cilj - napisao je.

Dodao je da se ionako već zna da zračni napadi sami po sebi ne mogu uništiti iranski nuklearni materijal. Senator također tvrdi da promjena režima u Teheranu nije među ciljevima operacije.

- Potvrdili su da 'promjena režima' također nije na popisu ciljeva. Dakle, potrošit će stotine milijardi dolara novca poreznih obveznika, poginut će mnogo Amerikanaca, a tvrdolinijaški režim - vjerojatno još tvrđi i više antiamerički - i dalje će biti na vlasti - napisao je.

Nemaju plan za Hormuz

Marfi tvrdi da je glavni vojni cilj operacije zapravo uništavanje iranskih projektila, brodova i tvornica dronova.

- No pitanje koje ih je zbunilo bilo je: što se događa kad prestanete bombardirati, a oni ponovno pokrenu proizvodnju - napisao je.

Prema njegovim riječima, iz odgovora je proizlazilo da bi rješenje moglo biti - još bombardiranja.

- Što, naravno, znači beskonačan rat - napisao je.

Posebno je kritizirao nedostatak strategije za Hormuški tjesnac. - A što se tiče Hormuškog tjesnaca - nemaju nikakav plan. Ne mogu ulaziti u detalje o tome kako Iran može blokirati prolaz, ali dovoljno je reći da sada ne znaju kako ga ponovno sigurno otvoriti - napisao je.

- Ovo je neoprostivo jer je taj dio katastrofe bio potpuno predvidljiv - dodao je.