Izrael tvrdi da je Modžtaba Hamenei lakše ranjen u napadu: Teheran demantuje

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei) navodno je lakše ranjen tokom nedavnih napada, tvrde izraelske obavještajne službe. Prema navodima izraelskih zvaničnika, upravo bi to moglo biti razlog zbog kojeg se Hamnei nije pojavio u javnosti otkako je prije tri dana preuzeo funkciju, prenosi Sky News.

U međuvremenu se oglasio savjetnik vlade i sin iranskog predsjednika Jusef Pezeškijan (Yousef Pezeshkian), koji je odbacio te navode. U poruci objavljenoj na Telegramu naveo je da je provjerio informacije kod ljudi bliskih vlastima te da su mu rekli kako je novi vođa "živ i zdrav", prenosi The Guardian.

Izostanak Hamneija iz javnosti u posljednja tri dana potaknuo je brojne špekulacije o njegovom zdravstvenom stanju i mjestu boravka. On je na funkciji naslijedio svog oca, bivšeg vrhovnog vođu Alika Hamneija (Khamenei).

Iranska državna televizija opisala je Hamneija kao "ranjenog veterana Ramazanskog rata", ali bez dodatnih detalja o prirodi ili ozbiljnosti povrede.

Prema pisanju The New York Times, Hamnei je ranjen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran.

List se poziva na izjave trojice iranskih i dvojice izraelskih zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti.