UAE tvrdi da protivzračna odbrana reaguje na raketnu prijetnju

Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili su da njihovi sistemi protivzračne odbrane reaguju na "raketnu prijetnju", pozivajući stanovnike da ostanu na sigurnim lokacijama usred iranskih napada odmazde na američko-izraelsku ofanzivu na Iran, javlja Anadolu.

- Sistemi protivzračne odbrane trenutno reaguju na raketnu prijetnju - saopćila je Nacionalna uprava za upravljanje vanrednim krizama i katastrofama (NCEMA) na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Pozvala je stanovnike da "ostanu na sigurnoj lokaciji i prate službene kanale za upozorenja i ažuriranja".

Regionalna eskalacija se rasplamsala od 28. februara kada su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran, ubivši više od 1.200 ljudi i ranivši još 10.000.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američki vojni resursi.