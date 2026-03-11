U izraelskim napadima širom Libana u srijedu ubijene 34 osobe, desetine ranjene

Najmanje 34 osobe su ubijene, a desetine povrijeđene u izraelskim zračnim napadima širom Libana od srijede u zoru, dok se regionalna eskalacija nastavlja rasplamsavati, objavili su libanski mediji, prenosi Anadolu.

Zračni udari

U izraelskom napadu na zgradu u gradu Tamnine el-Tahta u Baalbeku, u istočnom Libanu, u kojoj živi sirijska porodica, ubijeno je deset osoba, a ranjeno pet, objavila je državna novinska agencija NNA.

Jedna osoba je ubijena u izraelskom napadu dronom na ulici Mahmoud Faqih u Nabatiehu na jugu Libana.

Još tri osobe su ubijene u izraelskom napadu dronom na automobil u području Saf al-Hawa u Bint Jbeilu u Nabatiehu, prema agenciji.

NNA je objavio da su tri osobe, uključujući bolničara, ubijene u izraelskom napadu na grad Hanouiyeh u Tiru na jugu Libana.

Jedna osoba je ubijena, a dvije su ranjene u napadu na Zellayu u zapadnoj regiji Bekaa u istočnom Libanu, dok je jedna osoba ubijena, a osam ranjeno u izraelskom bombardovanju Al-Housha u okrugu Tir.

U gradu Qana u istom okrugu, u uzastopnim izraelskim zračnim napadima ubijeno je pet osoba, a pet je ranjeno, objavila je NNA.

Tri mladića su ubijena u Sharqiyi u napadu na kuću u kojoj su živjeli, dok je još jedan bolničar ubijen u Kfartabnitu nakon zračnog napada koji je pogodio grad, saopćila je agencija.

Šest osoba je ubijeno, a sedam ranjeno u izraelskom napadu na Chehabiyeh u Tiru, prema Al-Manar TV-u, povezanom s Hezbollahom.

Pogođen stan

Izraelski avioni su pogodili i stambeni stan u području Aicha Bakkar u glavnom gradu Bejrutu, iako broj žrtava u tom napadu nije poznat, objavila je NNA.

Libansko Ministarstvo zdravstva je saopćilo da su četiri osobe povrijeđene u izraelskom napadu u gradu Tebnine na jugu Libana.

U izraelskim zračnim napadima od 2. marta ubijeno je više od 570 ljudi, a hiljade su raseljene širom Libana usred prekograničnih napada s Hezbollahom.

Eskalacija na Bliskom istoku

Eskalacija se intenzivirala nakon što su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran, ubivši više od 1.200 ljudi, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija, a povrijeđeno je više od 10.000 osoba.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američke vojne jedinice.