Tri broda pogođena projektilima u Hormuškom moreuzu: Izbio požar na teretnjaku, evakuisan dio posade

Tri trgovačka broda pogođena su nepoznatim projektilima u Hormuškom moreuzu, saopćile su u srijedu agencije za pomorsku sigurnost i drugi izvori. U jednom od napada izbio je požar na teretnom brodu, zbog čega je veći dio posade morao biti evakuisan, prenosi Reuters.

Požar na tajlandskom brodu

Prema navodima dva izvora iz pomorske sigurnosti, meta jednog od napada bio je tajlandski brod za rasuti teret Mayuree Naree, koji je oštećen oko 11 nautičkih milja sjeverno od obale Omana.

Kancelarija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovačke operacije kasnije je potvrdila da je požar na brodu ugašen i da nema posljedica po okoliš. Na plovilu je ostao samo minimalni broj članova posade neophodan za upravljanje brodom.

Oštećen i japanski kontejnerski brod

Ranije je projektil pogodio i japanski kontejnerski brod One Majesty, koji je pretrpio manju materijalnu štetu. Incident se dogodio oko 25 nautičkih milja, odnosno 46 kilometara, sjeverozapadno od Ras al Hajme u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navode sigurnosni izvori.

Dodaju da su svi članovi posade na sigurnom, a brod je na putu prema sigurnom sidrištu.

Treći brod

Treći napadnuti brod, koji prevozi rasuti teret, pogođen je oko 50 milja sjeverozapadno od Dubaija, izvijestile su tvrtke za pomorsku sigurnost.

Kompanija za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard saopćila je da je projektil oštetio trup broda Star Gwyneth, koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka. Posada broda nije povrijeđena i nalazi se na sigurnom.

Napadi sve češći

Promet kroz Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz koju prolazi oko 20 posto globalne opskrbe naftom i plinom, značajno je smanjen od početka sukoba u Iranu 28. februara.

S najnovijim incidentima broj napadnutih brodova od početka sukoba porastao je na najmanje 14.