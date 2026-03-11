Strani haker provalio u FBI: Pristupio Epstinovim dokumentima otkriven nakon tri godine

Prije tri godine strani haker provalio je u FBI-ov sistem i pristupio povjerljivim dokumentima vezanim uz istragu protiv pokojnog seksualnog prijestupnika Džeferija Epstina (Jeffrey Epstein). Incident se dogodio u uredu FBI-a u New Yorku, a detalji su sada otkriveni kroz nedavno objavljene dokumente Ministarstva pravosuđa i izvora upoznatog sa slučajem.

FBI je provalu opisao kao izolirani incident i tvrdio da je pristup zlonamjernog aktera ograničen te da je mreža sanirana, dok istraga još traje. Iako se vjeruje da je haker kibernetički kriminalac, a ne službenik strane vlade, Epstinovi fajlovi imaju značajnu obavještajnu vrijednost zbog njegovih veza s utjecajnim osobama iz politike, financija, nauke i poslovanja.

Do provale je došlo 12. februara 2023., kada je server u Forenzičkom laboratoriju za iskorištavanje djece ostao nezaštićen. Specijalni agent Aaron Spivak (Spivack) nenamjerno je ostavio server ranjivim dok je radio na složenim procedurama za rukovanje digitalnim dokazima. Provala je otkrivena dan kasnije kada je Spivak na računaru primijetio upozoravajuću datoteku.

Daljnja istraga pokazala je neuobičajenu aktivnost na serveru, uključujući pretragu određenih datoteka povezanih s Epstinovom istragom, ali nije jasno koje su informacije pristupljene ni je li preuzeto bilo kakvo gradivo.

Izvori navode da haker, iznenađen sadržajem servera, nije odmah shvatio da se radi o FBI-u i izrazio je gađenje zbog prisutnih materijala, a zatim je ostavio prijeteću poruku. FBI je uspostavio videopoziv i uvjerio hakera da je u kontaktu s njima, pokazujući službene značke.

Spivak je izjavio istražiteljima da se osjeća kao "žrtveni jarac", ističući da su za propust krive interne politike FBI-a i kontradiktorne smjernice o IT sigurnosti. Većina Epstinovih dokumenata Ministarstva pravosuđa i dalje je redigirana ili tajna, a Trampova administracija navodi da se time štite identiteti žrtava i istrage koja je u toku.