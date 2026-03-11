Iran objavio nove ciljeve: Meta bi mogla biti imovina američkih tech kompanija u regiji

Iranska novinska agencija Tasnim, bliska državi, objavila je listu potencijalnih ciljeva u kojoj se nalaze regionalni uredi i infrastrukturni objekti velikih američkih tech kompanija. Ciljevi uključuju cloud, data i razvojne centre kompanija poput Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle i Palantir, smještene u Izraelu, Dubaiju, Abu Dhabiju i drugim dijelovima regije.

U objavi se navodi da se s proširenjem sukoba u infrastrukturni rat, obim legitimnih ciljeva Irana širi.

Ranije su iranske bespilotne letjelice napadale Amazonove data centre u Dubaiju i Bahreinu, a prošle sedmice je izveden dron napad na Amazonov centar u Bahreinu. Ciljani su također drugi strateški objekti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.