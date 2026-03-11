Napad na tajlandski brod u Hormuškom moreuzu: Spašeno 20 mornara, trojica članova posade nestala

Dvadeset članova posade spašeno je s tajlandskog broda koji je pogođen nepoznatim projektilima u Hormuškom moreuzu, dok se za trojicom mornara i dalje traga, saopćilo je danas tajlandsko Ministarstvo prometa.

Preživjele članove posade, koji su brod napustili u čamcu za spašavanje, izvukla je omanska mornarica, prenosi Reuters.

Prema saopćenju ministarstva, na krmi broda došlo je do snažne eksplozije koja je izazvala požar u strojarnici. U trenutku napada upravo su se u tom dijelu plovila nalazila trojica članova posade koji se i dalje vode kao nestali.