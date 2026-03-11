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POGOĐEN PROJEKTILOM

Napad na tajlandski brod u Hormuškom moreuzu: Spašeno 20 mornara, trojica članova posade nestala

Preživjele članove posade, koji su brod napustili u čamcu za spašavanje, izvukla je omanska mornarica

Tajlandski brod pogođen u napadu. Platforma X

M. Až.

11.3.2026

Dvadeset članova posade spašeno je s tajlandskog broda koji je pogođen nepoznatim projektilima u Hormuškom moreuzu, dok se za trojicom mornara i dalje traga, saopćilo je danas tajlandsko Ministarstvo prometa.

Preživjele članove posade, koji su brod napustili u čamcu za spašavanje, izvukla je omanska mornarica, prenosi Reuters.

Prema saopćenju ministarstva, na krmi broda došlo je do snažne eksplozije koja je izazvala požar u strojarnici. U trenutku napada upravo su se u tom dijelu plovila nalazila trojica članova posade koji se i dalje vode kao nestali.

# TAJLAND
# HORMUŠKI MOREUZ
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