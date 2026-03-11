Erdoan upozorio: "Rat mora biti zaustavljen prije nego što eskalira i potpuno zahvati region plamenom"

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) izjavio je danas da sukob izazvan napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran mora biti zaustavljen prije nego što se proširi i zahvati čitav region.

- Ovaj rat mora biti zaustavljen prije nego što eskalira i potpuno zahvati region plamenom. Ako se diplomatiji pruži šansa, sasvim je moguće da se to postigne - rekao je Erdoan tokom sastanka parlamentarne grupe svoje stranke Partija pravde i razvoja u Velikoj narodnoj skupštini, prenijela je Anadolija.

Turski lider je naglasio da je diplomatija ključna za rješavanje krize te da postoji realna mogućnost pronalaska rješenja ukoliko se pregovorima pruži prilika.

Istakao je i da Turska neće okrenuti leđa svom porijeklu niti precima, te da će zaštititi prava svojih građana i Republike Turske "čak i po cijenu naših života".

- Nećemo dozvoliti nijednom unutrašnjem ili vanjskom neprijatelju da naruši ove vrijednosti, slomi našu volju ili porobi ovu naciju lažnim i izmišljenim strahovima. Svih 86 miliona nas zajedno će se boriti da zaštitimo prava jedni drugih i prava Republike Turske, čak i po cijenu naših života - poručio je Erdoan.

Erdoan je dodao da Turska ne može ostati ravnodušna prema krizama u regionu te da će podržati svoje prijatelje i saveznike u teškim trenucima.