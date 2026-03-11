Desetine hiljada ljudi okupilo se na sahrani iranskih vojnih lidera i djece

Desetine hiljada građana izašli su na ulice iranske prijestolnice u srijedu, 11. marta, kako bi prisustvovali sahrani vojnih zapovjednika i djece poginulih u zračnim napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Pogrebni konvoji s posmrtnim ostacima najviših iranskih vojnih dužnosnika stigli su na Trg Enqelab rano u srijedu ujutro.

Među onima kojima je odata počast bilo je nekoliko najistaknutijih ličnosti odbrane zemlje: bivši načelnik generalštaba oružanih snaga Abdolrahim Mousavi, komandant Revolucionarne garde Mohammad Pakpour, bivši šef Vijeća odbrane Ali Shamkhani, ministar odbrane i logistike oružanih snaga Aziz Nasirzadeh i general-major Mohammad Shirazi, šef Ureda vrhovnog komandanta oružanih snaga.

Kovčezi s posmrtnim ostacima nekoliko djece, ubijene u zračnim napadima, postavljeni su pored kovčega zapovjednika.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su Izrael i SAD pokrenuli zajedničke napade na Iran 28. februara, u kojima je ubijeno više od 1200 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija.

Teheran je odgovorio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i nekoliko zemalja Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američka vojna sredstva.