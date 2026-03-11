Evakuisano 18 hiljada ljudi u Drezdenu: Pronađena neeksplodirana bomba iz Drugog svjetskog rata teška 250 kilograma

Veliki dijelovi Drezdena u istočnoj Njemačkoj evakuisani su nakon što je u blizini nekadašnjeg mosta Carola pronađena neeksplodirana britanska bomba teška 250 kilograma iz Drugog svjetskog rata, zbog čega je privremeno izmješteno oko 18.000 stanovnika, turista i putnika.

Nadležne službe u Drezdenu pokrenule su opsežnu akciju nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata. Bomba je pronađena u blizini lokacije nekadašnjeg mosta Carola, koji se srušio u rijeku Elbu 2024. godine.

Blokiran dio grada

Vatrogasna brigada Drezdena saopćila je da je evakuacija, koja uključuje približno 18.000 ljudi, najveća akcija ovog tipa u historiji grada. Zbog sigurnosti blokiran je veći dio historijskog centra Drezdena, uključujući i najpoznatije gradskih znamenitosti.

U zoni zabrane kretanja našli su se i Frauenkirche, Drezdenska kraljevska palata i zgrada Semperopere. Područje obuhvata i brojne vladine institucije, među kojima su zgrada parlamenta savezne zemlje Saska, sjedište policije, ministarstva, kao i više staračkih domova i vrtića.

Vlasti su u dvoranama Dresden Exhibition Centra organizovale privremeni smještaj za evakuirane građane, a objekat je otvoren u ranim jutarnjim satima kako bi primio prve ljude. Dodatno su uvedene autobuske i tramvajske linije kako bi se olakšao prevoz stanovnika i posjetilaca do privremenog skloništa.

Zvaničnici ističu da još nije poznato koliko će vremena stručnjacima trebati za deaktiviranje bombe. Timovi za uklanjanje eksploziva trenutno procjenjuju situaciju i planiraju siguran pristup uređaju.

Savezničko bombardovanje

Drezden je bio jedan od najteže pogođenih gradova tokom savezničkog bombardovanja u februaru 1945. godine, kada su britanski i američki avioni izbacili gotovo 4.000 tona bombi. Nastala vatrena oluja usmrtila je oko 25.000 ljudi i uništila veći dio historijskog centra.

Napad na Drezden i danas izaziva polemike; neki historčari smatraju da je imao vojno-strateški značaj, dok drugi ističu njegov izrazito kontroverzan karakter.

Neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata i dalje se povremeno pronalaze u širem području Drezdena. U proteklih nekoliko godina otkriveno ih je više, uključujući četiri pronađene tokom radova na rušenju mosta Carola prošle godine.