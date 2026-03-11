Video / Patriot raspoređen kod NATO-ove radarske baze u Turskoj

Američki protuzračni sistem Patriot viđen je na cestama istočne Turske nakon što je Ankara najavila njegovo raspoređivanje u blizini NATO-ove radarske baze, prenose turski mediji.

Snimke iz pokrajine Malatja prikazuju lanser projektila Patriot kako se ranije danas kreće autocestom. Ministarstvo odbrane saopćilo je da će sistem biti postavljen kod baze Kurecik, koja NATO-u pruža ključne radarske podatke za rano upozoravanje.

Prema izvještajima agencije Reuters, ta je baza prošle sedmice pomogla u otkrivanju dvaju iranskih balističkih projektila koji su letjeli prema Turskoj. Iran negira da je ciljao Tursku i tvrdi da nije u ratu sa zemljama regije.