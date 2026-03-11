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BROJ ŽRTAVA

Iran tvrdi da je 206 učenika i nastavnika ubijeno u američko-izraelskim napadima

Više od 160 učenika i nastavnika je povrijeđeno u američko-izraelskoj ofanzivi, kazao je ministar obrazovanja

Ruševine škole u Iranu. Platforma X

Anadolija

11.3.2026

Iranski ministar obrazovanja izjavio je da je 206 učenika i nastavnika ubijeno, a 161 povrijeđeno u napadima SAD-a i Izraela od kraja prošlog mjeseca, objavili su iranski mediji u srijedu, prenosi Anadolu.

Alireza Kazemi je potvrdio ove brojke u razgovoru za državnu novinsku agenciju IRNA na sahrani vojnih zapovjednika poginulih u napadima.

Regionalna eskalacija se rasplamsala od 28. februara kada su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran, ubivši više od 1.200 ljudi i ranivši još 10.000, prema iranskim vlastima.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američki vojni resursi.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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