Video / Nedžad Ahatović: Hamnei se svjesno žrtvovao, bio je upozoren, Turska se pokušava uvući u sukob

Vojni analitičar Nedžad Ahatović u razgovoru u „Avazovom intervjuu“ ocijenio je da se sukob između Irana s jedne i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s druge strane razvija u pravcu koji njegovi inicijatori nisu očekivali, te da bi dugoročno mogao imati ozbiljne posljedice po globalnu ekonomiju i sigurnost.

Prema njegovim riječima, ključni problem za američko-izraelsku koaliciju je činjenica da Iran, uprkos velikim gubicima, i dalje raspolaže značajnim vojnim kapacitetima, posebno u segmentu raketnog naoružanja.

Rat koji postaje preskup

Jedan od ključnih faktora u nastavku sukoba, kako ističe, jeste njegova cijena.

- Procjene govore da ovaj rat SAD trenutno košta više od milijardu i sto miliona dolara dnevno – navodi Ahatović.

On je kazao da je prilikom gađanja američkih baza u Bahreinu, Kataru, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima dio projektila probio protivraketnu odbranu i pogodio skupe vojne sisteme, uključujući radare vrijedne više od milijardu dolara.

- Samo jedan radar koji je pogođen u Kataru ima domet od 5.000 kilometara i košta oko 1,1 milijardu dolara – istakao je.

Govoreći o regionalnim implikacijama, Ahatović navodi da postoje pokušaji da se i druge države uključe u sukob, uključujući Tursku. Međutim, Ankara za sada vodi opreznu i izbalansiranu politiku.

- Postoje pritisci da se Turska uključi u sukob, ali je ona zauzela poziciju posrednika i pozvala obje strane na pregovore. Čak je i zabranila korištenje pojedinih svojih vojnih baza za operacije protiv Irana – naveo je Ahatović.

Ubistvo Hamneija

Govoreći o ubistvu vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija, Ahatović tvrdi da taj potez nije doveo do destabilizacije režima, već je imao suprotan efekat.

- Ajatolah je, prema informacijama iz Irana, svjesno ostao u svojoj rezidenciji iako je bio upozoren da bi mogao biti meta napada. Njegova smrt je zapravo homogenizirala iransko društvo koje je bilo podjeljeno – rekao je.

Kazao je i to da je Ali Hamnei znao da će biti ubijen, da je upozoren, ali da se svjesno žrtvovao.

Iranska asimetrična strategija

Ahatović objašnjava da Iran ne pokušava parirati američkoj i izraelskoj vojsci klasičnim vojnim sredstvima, već koristi takozvanu asimetričnu strategiju. To uključuje masovnu upotrebu raketa, dronova i mobilnih lansirnih sistema.

- Iran je trideset godina razvijao koncept kako da napravi najveću moguću štetu protivniku uz najmanje troškove. Rakete i dronovi su ključ tog koncepta – ističe.

Među oružjem koje koristi su hipersonične rakete, balističke rakete srednjeg dometa i dronovi poput Shahed-136, koji su relativno jeftini, ali mogu nanijeti značajnu štetu.

Ono što Amerika i Izrael nisu svjesni, prema riječima Ahatovića, jeste da Iran ima pet ili šest podzemnih gradova koji se nalaze na dubinama od nekoliko stotina metara. Iz tih kompleksa vode tuneli prema više izlaznih tačaka, pa protivnik nikada ne zna odakle će rakete biti lansirane. Zbog dubine i kompleksnosti tih objekata, čak ni specijalne bunker-buster bombe ne mogu ih lako uništiti.

- Takve objekte je gotovo nemoguće neutralizirati bez dugotrajnog bombardovanja ili upotrebe taktičkog nuklearnog oružja – tvrdi Ahatović.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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