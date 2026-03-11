Zemlje članice IEA dogovorile oslobađanje rekordnih 400 miliona barela nafte iz svojih strateških rezervi

Zemlje članice Međunarodne agencije za energiju dogovorile su se o oslobađanju 400 miliona barela nafte iz strateških rezervi, što je najveće koordinirano oslobađanje u historiji, kako bi smirile energetska tržišta potresena ratom na Bliskom istoku, objavio je u srijedu čelnik te energetske agencije, javlja Anadolu.

- Sada mogu objaviti da su zemlje IEA-ja jednoglasno odlučile pokrenuti oslobađanje hitnih zaliha nafte, najvećih u historiji naše agencije. Zemlje IEA će staviti na raspolaganje tržištu 400 miliona barela nafte kako bi nadoknadile gubitak zaliha zbog efektivnog zatvaranja moreuza - rekao je Fatih Birol na konferenciji za novinare o situaciji na globalnim energetskim tržištima.

Ublažavanje posljedica

Birol je ovaj potez opisao kao "veliku akciju s ciljem ublažavanja neposrednih posljedica poremećaja na tržištima".

- Ali da budemo jasni, najvažnija stvar za povratak stabilnim tokovima nafte i plina je nastavak tranzita kroz Hormuz - dodao je.

Napomenuo je da će IEA nastaviti pomno pratiti globalna tržišta i da bi mogla preporučiti dodatne akcije za zemlje članice ako bude potrebno.

Birol je podvukao da je agencija osnovana prije više od pet decenija kako bi zaštitila globalnu energetsku sigurnost.

- To je ono što danas radimo za tržišta nafte i ono što smo radili i nastavit ćemo raditi u cijelom energetskom sektoru - rekao je.

Birol je ranije otkrio da zemlje članice drže više od 1,2 milijarde barela javnih rezervi nafte za hitne slučajeve. Osim toga, 600 miliona barela industrijskih zaliha drži se pod vladinim obavezama.

Stručnjaci napominju da bi takav potez mogao pomoći u ublažavanju nekih poremećaja u snabdijevanju uzrokovanih ratom između američko-izraelskog saveza protiv Irana.

Međutim, upozorili su da bi produženo zatvaranje Hormuškog moreuza ozbiljno poremetilo snabdijevanje u mnogim regijama.

Tržišta nafte su početkom sedmice doživjela oštru volatilnost.

Cijene nafte

Cijena sirove nafte Brent porasla je u ponedjeljak na 114,3 dolara (98,06 eura) po barelu, što je najviši nivo od juna 2022. godine, zbog zabrinutosti oko ponude.

Cijene su kasnije pale nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da bi rat s Iranom uskoro mogao završiti.

Cijene su u utorak pale nakon što je američki ministar energetike Kris Vrajt uklonio objavu na društvenim mrežama u kojoj je tvrdio da američka mornarica prati tanker kroz Hormuški moreuz, što je potaknulo ubrzanu prodaju.