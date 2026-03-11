Lider opozicije u Senatu: "Amerikanci ne žele rat s Iranom, ovo ludilo mora prestati"

Lider demokratske manjine u američkom Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) izjavio je u srijedu da Amerikanci ne žele rat na Bliskom istoku te zatražio odgovore od administracije predsjednika Donalda Trampa dok broj žrtava među američkim vojnicima nastavlja rasti, javlja Anadolu.

Govoreći u Senatu, Šumer je rekao da je od 28. februara ranjeno 140 pripadnika američke vojske, od čega osam teško, dok je osam vojnika poginulo tokom izvršavanja dužnosti.

"Zašto smo u ratu?"

Dodao je da su hiljade ljudi na Bliskom istoku ubijene, uključujući 170 osoba u jednoj osnovnoj školi za djevojčice.

- Prvobitni izvještaj sugerira da je to možda bio rezultat američkih operacija - rekao je Šumer, zahtijevajući "potpunu, transparentnu i nezavisnu" istragu o tome šta se dogodilo u školi i zašto je ubijeno toliko civila.

Demokrata iz Njujorka kazao je da sve veći broj žrtava, uz rastuće napetosti i ekonomske brige u zemlji, navodi mnoge Amerikance da se pitaju koja je svrha sukoba.

- Kroz sve ove promjene, sav ovaj haos, više cijene goriva, rast broja žrtava i povećane neprijateljstva, Amerikanci postavljaju vrlo jednostavno pitanje: Zašto? Zašto je Amerika u ratu? Amerikanci sigurno ne žele rat. Amerikanci to nisu tražili - rekao je.

"Američki narod zaslužuje odgovore"

Šumaer je optužio predsjednika Donalda Trumpa da daje promjenjiva objašnjenja za operaciju protiv Irana.

- Prvo je bilo riječ o promjeni režima, zatim o iranskom nuklearnom programu. Onda je cilj bio uništiti iransku mornaricu. Potom opet promjena režima. Zatim kažu da je riječ o odbrambenoj operaciji. U zavisnosti od toga koga pitate, ili smo pred krajem rata ili smo tek na početku.

Kritikovao je i kontradiktorne poruke iz Bijele kuće o pravcu u kojem se sukob razvija.

- A ako pitate Donalda Trampa da li smo na kraju rata ili na njegovom početku, on kaže da smo oboje. Ovo ludilo mora prestati - rekao je Šumer.

Šumer je poručio da Senat mora održati javna saslušanja kako bi visoki zvaničnici administracije objasnili strategiju i ciljeve rata.

Posebno je pozvao zvaničnike, uključujući državnog sekretara Marka Rubija i šefa Pentagona Pita Hegseta, da svjedoče pred zakonodavcima pod zakletvom.

- Američki narod zaslužuje odgovore - dodao je.