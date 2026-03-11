CNN: Otkriveno kakve su povrede novog ajatolaha Modžtabe Hamneija

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) zadobio je prijelom stopala i još nekoliko lakših povreda prvog dana bombardovanja koje su pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael, rekao je za CNN izvor upoznat sa situacijom.

Prema istom izvoru, Hamnei je osim prijeloma stopala zadobio i modricu oko lijevog oka, kao i manje posjekotine na licu.

Izraelski izvor je ranije rekao za CNN da je Hamnei povrijeđen tokom pokušaja atentata prošle sedmice, a glasine o njegovim povredama kruže već danima.

Hamnei se od objave da je imenovan na najvišu funkciju u zemlji, nakon smrti svog oca, vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei), nije pojavljivao u javnosti niti se oglašavao.

Iranski državni mediji i propagandne mreže u velikoj mjeri koriste arhivske snimke i AI-generisane slike Modžtabe Hamneija.

Sin iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana (Masoud Pezeshkian), Jusef Pezeškijan (Yousef Pezeshkian), rekao je rano u srijedu da je čuo da je Hamnei povrijeđen, navodeći za državnu Iransku studentsku novinsku agenciju da je novi vrhovni vođa "bezbjedan i da nema razloga za zabrinutost."