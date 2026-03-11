Iran zaprijetio napadima na luke u regiji ako SAD napadne njihove

Iran je upozorio da bi luke širom regije mogle postati "legitimne mete" ukoliko dođe do napada na iranske lučke objekte. To je poručio glasnogovornik iranske vojske.
Ova prijetnja dolazi ubrzo nakon što je američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) pozvalo civile u Iranu da se "odmah udalje" od svih lučkih objekata u području Hormuškog tjesnaca gdje djeluju iranske pomorske snage.
Iranski vojni glasnogovornik naglasio je da će Teheran odgovoriti napadima na luke u regiji ukoliko iranski lučki objekti budu pogođeni.
Podsjetimo, američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) upozorilo je civile u Iranu da se odmah udalje od svih lučkih objekata u Hormuškom moreuzu koje koristi iranska mornarica.
U saopćenju se navodi da iranske vlasti koriste civilne luke za vojne operacije koje predstavljaju prijetnju međunarodnom pomorskom prometu. CENTCOM upozorava da takvi objekti prema međunarodnom pravu gube status zaštićenih civilnih ciljeva i mogu postati legitimne vojne mete.
Američka vojska pozvala je lučke radnike, administrativno osoblje i posade trgovačkih brodova da se drže podalje od iranskih ratnih brodova i vojne opreme. Također je navedeno da američka vojska ne može garantovati sigurnost civila u blizini objekata koje Iran koristi u vojne svrhe.