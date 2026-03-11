Iran zaprijetio napadima na luke u regiji ako SAD napadne njihove

Iran je upozorio da bi luke širom regije mogle postati "legitimne mete" ukoliko dođe do napada na iranske lučke objekte. To je poručio glasnogovornik iranske vojske.

Ova prijetnja dolazi ubrzo nakon što je američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) pozvalo civile u Iranu da se "odmah udalje" od svih lučkih objekata u području Hormuškog tjesnaca gdje djeluju iranske pomorske snage.

Iranski vojni glasnogovornik naglasio je da će Teheran odgovoriti napadima na luke u regiji ukoliko iranski lučki objekti budu pogođeni.