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PREDSJEDNIK SAD

Tramp prijeti prekidom trgovine sa Španijom zbog protivljenja ratu protiv Irana

Mislim da su bili veoma loši... Možemo prekinuti trgovinu sa Španijom”, rekao je

Donald Tramp. Pool / AP

Anadolija

11.3.2026

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp zaprijetio je u srijedu prekidom trgovine sa Španijom, optuživši Madrid da ne sarađuje s NATO-om nakon što je zabranio američkim snagama korištenje zajedničkih vojnih baza na svojoj teritoriji za napade na Iran, javlja Anadolu.

- Mislim da uopće ne sarađuju. Španija. Mislim da su bili veoma loši, veoma loši, nimalo dobri. Možemo prekinuti trgovinu sa Španijom - rekao je Tramp novinarima, dodajući da je Madrid bio “veoma loš prema NATO-u” i da ne želi “plaćati svoj pravični dio”.

Tramp je doveo u pitanje politiku Madrida prema savezu, navodeći da Španija ima koristi od zaštite NATO-a, ali se dugo opirala povećanju izdvajanja za odbranu.

Ove izjave dolaze usred napetosti između Vašingtona i Madrida zbog protivljenja Španije američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Ljevičarska vlada Španije, na čelu s premijerom Pedrom Sančezom, odbacila je vojnu kampanju kao “nepromišljenu i nezakonitu” te zabranila američkim avionima korištenje zajedničkih baza na jugu Španije u ofanzivi protiv Teherana.

Tramp je zaprijetio uvođenjem potpunog trgovinskog embarga na Španiju, istovremeno kritikujući Madrid zbog toga što ne ispunjava novi cilj NATO-a da za odbranu izdvaja pet posto BDP-a.

Španski ministar vanjskih poslova Hose Manuel Albares izjavio je u utorak da odnosi s Vašingtonom i dalje “funkcioniraju normalno”, te da ambasade obje zemlje nastavljaju održavati redovne diplomatske kontakte.

# ŠPANIJA
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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