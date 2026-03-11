Tramp: Ne znam za izvještaj o napadu na školu u Iranu

- Ne znam za to - rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali o tim nalazima.

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je u srijedu da nije upoznat s novim izvještajem prema kojem preliminarna američka vojna istraga sugerira da su američke snage možda pogodile školu u Iranu tokom nedavnih napada, javlja Anadolu.

Prema pisanju lista New York Times, preliminarna istraga američke vojske zaključila je da su američke snage odgovorne za smrtonosni napad 28. februara na osnovnu školu u Iranu, pozivajući se na američke zvaničnike i osobe upoznate s nalazima istrage.

Istraga je pokazala da je napad na osnovnu školu Shajarah Tayyebeh bio rezultat greške u određivanju cilja u ranim satima rata koji su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli protiv Irana. Oficiri u američkoj Centralnoj komandi (CENTCOM) navodno su generirali koordinate za napad koristeći zastarjele podatke Obavještajne agencije Ministarstva odbrane (Defense Intelligence Agency), koji su zgradu škole i dalje označavali kao dio obližnje iranske vojne baze, iako ta oznaka više nije bila tačna.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je u utorak da nijedna država ne poduzima više mjera opreza od Sjedinjenih Država kako bi se osiguralo da civili nikada ne budu meta, odgovarajući na pitanje koje korake Pentagon poduzima kako bi ograničio civilne žrtve u Iranu.

Govoreći o napadu na školu za djevojčice u Iranu, u kojem je, prema izvještajima, poginulo najmanje 175 ljudi, većinom djece, Hegset je rekao da Sjedinjene Države provode istragu kada god dođe do takvih incidenata.