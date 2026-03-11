FBI upozorava: Iran bi mogao da napadne Kaliforniju

FBI je posljednjih dana upozorio policijske uprave u Kaliforniji na mogućnost da Iran odgovori na američke vojne udare napadima dronovima koji bi mogli biti lansirani s plovila uz Zapadnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Upozorenje, koje se temelji na obavještajnim podacima prikupljenim od početka februara, poslano je lokalnim vlastima krajem prošlog mjeseca, piše ABC News.

- Prema informacijama koje smo nedavno dobili, Iran je od početka februara 2026. navodno namjeravao izvesti iznenadni napad bespilotnim letjelicama s neidentificiranog plovila uz obalu Sjedinjenih Država - navodi se u biltenu u koji je ABC News imao uvid.

- Napad bi bio usmjeren na neodređene ciljeve u Kaliforniji, a izveo bi se u slučaju američkih udara na Iran. Nemamo dodatnih informacija o vremenu, načinu, meti ili počiniocima ovog navodnog napada.

Upozorenje je izdano u kontekstu vojnih akcija administracije predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) protiv Islamske Republike, na koje je Iran već odgovarao napadima dronovima na ciljeve širom Bliskog istoka.

Lokalni ured FBI-a u Los Anđelesu odbio je dati komentar, dok iz Bijele kuće nije stigao odgovor na novinarski upit.

Zabrinutost i zbog meksičkih kartela

Američki obavještajni zvaničnici posljednjih mjeseci također su izrazili zabrinutost zbog sve češće upotrebe dronova od strane meksičkih narkokartela. Postoji bojazan da bi se ta tehnologija mogla iskoristiti za napade na američke snage i osoblje u blizini granice s Meksikom.

- Nepotvrđeni izvještaj ukazuje na to da su neidentificirani vođe meksičkih kartela odobrili napade bespilotnim letjelicama s eksplozivom na američke snage sigurnosti i vojno osoblje duž granice SAD-a i Meksika - navodi se u biltenu iz septembra 2025. godine.

U dokumentu se dodaje kako bi "takva vrsta napada na američko osoblje ili interese unutar Sjedinjenih Država bila bez presedana, no predstavlja vjerovatan scenarij, iako karteli obično izbjegavaju poteze koji bi privukli neželjenu pažnju ili odgovor američkih vlasti."

Analiza bivšeg obavještajca

Džon Koen (John Cohen), saradnik ABC Newsa i bivši šef obavještajne službe u Ministarstvu domovinske sigurnosti, rekao je da postoji ozbiljna zabrinutost zbog mogućnosti napada dronovima s Pacifika i iz Meksika.