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Video / Hezbolah ispalio 100 raketa na sjever Izraela, Iran masovno lansira projektile

Ovo je najveći napad Hezbolaha na Izrael otkako su neprijateljstva pojačana ranije ovog mjeseca

Hezbolah lansira projektile. Platforma X

M. Až.

11.3.2026

Izraelska vojska je saopštila da je Hezbolah večeras ispalio oko 100 raketa iz Irana na sjever Izraela. Nedugo nakon ovog napada zabilježeno je i lansiranje balističkih raketa iz Irana.

Rakete su lansirane iz više područja u Libanu, što je aktiviralo sirene u Haifi, te širom Galileje i Golanske visoravni. Ovo je najveći napad Hezbolaha na Izrael otkako su neprijateljstva pojačana ranije ovog mjeseca.

Izraelske medicinske službe saopštile su da je jedan muškarac lakše povrijeđen nakon što ga je "leteći objekat" pogodio u ruku.

U okupiranom Jerusalemu, na okupiranoj Zapadnoj obali i u dijelovima centralnog Izraela, sirene su se oglasile nakon lansiranja raketa iz Irana.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je sastanak najviših političkih i sigurnosnih zvaničnika kako bi se zemlja pripremila za moguću eskalaciju napada od Irana i Hezbolaha. CNN javlja da se Izrael sprema za moguću značajnu ekspanziju napada večeras, pozivajući se na dva izraelska izvora.

Portparol izraelske vojske, brigadni general Efije Defrin (Effie Defrin), nedavno je izdao saopštenje u kojem navodi da nema promjena u smjernicama za civile.

Prema ranijim izvještajima, Channel 12 javlja da Izrael očekuje intenzivniju aktivnost raketa i projektila iz Hezbolaha i Irana večeras nego što je uobičajeno. To su potvrdili ministri u kabinetu u ažuriranju koje su dobili.

Channel 12 navodi da postoje indikacije da je ispaljivanje raketa koordinisano između Irana i Hezbolaha.

# IZRAEL
# HEZBOLAH
# IRAN
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