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IZRAEL

Video / Sistemi protivzračne odbrane presreli iranske rakete iznad Jerusalema

Teheran je nastavio napade odmazde nakon udara Sjedinjenih Država i Izraela

Jerusalem. Platforma X

Anadolija

11.3.2026

Rakete lansirane iz Irana prema Izraelu viđene su kako prelijeću nebo iznad Jerusalema u srijedu, 11. marta, dok je Teheran nastavio napade odmazde nakon udara Sjedinjenih Država i Izraela.

Izraelski sistemi protivzračne odbrane presreli su dolazne iranske rakete.

Eskalacija na Bliskom istoku intenzivirala se kada su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran 28. februara, u kojem je do danas navodno ubijeno više od 1.200 ljudi.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, kao i na zemlje Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkim vojnim resursima.

Osam pripadnika američkih snaga ubijeno je od početka vojne kampanje.

# JERUSALEM
# IZRAEL
# IRAN
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