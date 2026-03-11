Video / Sistemi protivzračne odbrane presreli iranske rakete iznad Jerusalema

Rakete lansirane iz Irana prema Izraelu viđene su kako prelijeću nebo iznad Jerusalema u srijedu, 11. marta, dok je Teheran nastavio napade odmazde nakon udara Sjedinjenih Država i Izraela.

Eskalacija na Bliskom istoku intenzivirala se kada su Izrael i SAD pokrenuli zajednički napad na Iran 28. februara, u kojem je do danas navodno ubijeno više od 1.200 ljudi.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, kao i na zemlje Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkim vojnim resursima.

Osam pripadnika američkih snaga ubijeno je od početka vojne kampanje.