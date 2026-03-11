Profesor alarmira: Iranci su postavili zamku, srljamo u debakl kao u Vijetnamu

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) jučer je ocijenio da u Iranu slijede “najintenzivniji napadi” od početka operacije “Epski gnjev”. Samo dan ranije, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je rat protiv Irana “uglavnom pri kraju”.

Poruke američke administracije djeluju zbunjujuće, što je vjerovatno zato što su se Sjedinjene Države (SAD), a djelimično i Izrael, našle u klasičnoj vojnoj zamci. Oslonile su se na nadmoćnu vatrenu moć, a moglo bi se pokazati da su uvukle u još jedan Vijetnam, piše Telegraph.

Tamo su Sjedinjene Države pobijedile u svakoj krvavoj bitci tokom 11 godina borbi, ali su slavno izgubile rat, iako su, kao i sada, imale potpunu nadmoć u zraku i vrlo brzo uništile većinu ključne vojne i industrijske infrastrukture.

Horizontalna eskalacija

"Horizontalnom" eskalacijom rata, koja se širila na gradove i naselja na jugu zemlje pod vlastitim uvjetima, snage Sjevernog Vijetnama i pripadnici Vijetkonga tada su nadmudrili Sjedinjene Države.

Male su šanse da će Teheran poraziti američku vojsku, ali eskalacija bi i u ovom slučaju mogla koristiti neprijatelju, tvrdi profesor Robert Pape, direktor Projekta o sigurnosti i prijetnjama pri Sveučilištu u Čikagu i autor knjige “Bombing to Win: Air Power and Coercion in War”.

- Horizontalna eskalacija događa se kada država proširi geografski i politički opseg sukoba umjesto da ga vertikalno intenzivira na jednom mjestu - napisao je u eseju objavljenom u Foreign Affairs, časopisu Američkog vijeća za vanjske odnose.

Promišljena strategija Irana

- Posebno je privlačna kao strategija za slabije strane u vojnom sukobu. Umjesto da izravno pokuša poraziti jačeg protivnika, slabija strana umnožava područja rizika – uvlači u sukob druge države, ekonomski sektor napadača i njegovih saveznika te domaću javnost - dodao je.

To je upravo ono što je Iran počeo raditi na Bliskom istoku. Raketni udari i napadi dronovima na plinsku, naftnu, zračnu, pomorsku i turističku infrastrukturu diljem Zaljeva i šire nisu „činovi raspršene odmazde“, ocjenjuje profesor Pape. Naprotiv, radi se o pažljivo promišljenoj strategiji.

Cilj je steći političku prevlast tako što će birače, investitore i američke saveznike u regiji i šire navesti da preispitaju svoju podršku, prešutnu ili neku drugu, američko-izraelskoj ofenzivi, te prisiliti Trampa na povratak za pregovarački stol, prenosi Telegram.hr.

Strah od pobune

- Horizontalna eskalacija stavlja pritisak na meke poveznice između vlada i njihovih građana“, kaže profesor Pape. Nigdje to nije očitije nego u Zaljevu, gdje autokracije Saudijske Arabije (Saudi Arabia), Ujedinjenih Arapskih Emirata (United Arab Emirates), Katara (Qatar), Bahreina (Bahrain) i Omana već dugo strahuju od ustanka sličnog onome kada je 1979. svrgnut iranski šah kojeg su podržavale Sjedinjene Države.

Bombardiranjem civilne infrastrukture u tim zemljama, Iran ne samo da uzrokuje fizičku, ekonomsku i ljudsku štetu, već vrši pritisak da te režime preispitaju svoje odnose s Izraelom i Sjedinjenim Državama, kako se ne bi suočili s nezadrživim nezadovoljstvom naroda.

Prema Džoniju Genonu (Jonny Gannon), nedavno umirovljenom časniku CIA-e, zaljevske države troše oko 28 dolara na obranu za svaki dolar koji Iran potroši ispaljujući ofenzivni arsenal.

Iran želi stvoriti pritisak

Zato se iranski predsjednik u subotu ispričavao „susjednim zemljama“ dok su njegovi projektili i dronovi nastavili gađati te teritorije. Poruka je bila usmjerena građanima tih zemalja, a ne vladarima, koji bi, tvrdi Iran, izdali vlastiti narod.

- Što će sukob dulje potrajati, to će vladarima biti teže održati partnerstvo s Izraelom i Sjedinjenim Državama, bez žrtvovanja legitimnosti na domaćem terenu - piše profesor Pape.

Burču Ozčelik (Burcu Ozcelik), stručnjakinja za sigurnost na Bliskom istoku u britanskom Kraljevskom institutu, ustvrdila je za AFP da je iranska strategija stvoriti pritisak na Washington, naljutiti zaljevske zemlje i pridonijeti eksploziji cijena nafte, plina i drugih roba.

Raste politički pritisak

Čak i prije američko-izraelskih napada 28. februara, zaljevske države, s mogućom, ali nepotvrđenom iznimkom Saudijske Arabije, hitno su pokušavale nagovoriti Trampa da sklopi dogovor s Iranom umjesto da se odluči za rat. Isto vrijedi i za Tursku, Irak, pa čak i Libanon.

Kako cijene energije rastu, a inflacija se diže uslijed rasta troškova goriva i robe široke potrošnje, spomenute zemlje pod sve većim političkim pritiskom nastoje obuzdati predsjednika Trampa ili se distancirati od njega.

Borba političke izdržljivosti

Zasad je nejasno kako Tramp može izaći iz spirale eskalacije koju su američko-izraelski napadi započeli prije 11 dana, ali to je sada njegov glavni problem.

- Horizontalna eskalacija nije samo pogađanje šireg spektra ciljeva. Njezin dublji učinak je promjena načina na koji neprijatelj percipira rizike. Širenjem područja djelovanja i produljenjem rata, Teheran prebacuje sukob iz natjecanja vojnih sposobnosti u bitku političke izdržljivosti - tvrdi profesor Pape.

Produženi sukob prijeti potkopavanjem američkih saveza, a da ne spominjemo ankete u Sjedinjenim Državama, čiji građani već skuplje plaćaju gorivo na benzinskim crpkama. Većina se protivi ratu.

Izlazna strategija

- Teheran će pokušavati povećati cijenu eskalacije sve dok Vašington (Washington) ne počne tražiti izlaznu strategiju - ocijenio je Ali Vaez, stručnjak za Iran u Međunarodnoj kriznoj skupini (International Crisis Group).

U ponedjeljak, s porastom cijena nafte do troznamenkastih brojki, Tramp je prisilio na potpisivanje načelnog sporazuma o oslobađanju međunarodnih rezervi nafte za hitne slučajeve. Taj mehanizam mu kupuje vrijeme, ali samo odgađa donošenje zaista teških odluka, kao i nagli rast troškova.

U ponedjeljak je također implicirao da će rat uskoro završiti, ali to nije mišljenje Izraela, čiji interesi nisu u potpunosti usklađeni s interesima Sjedinjenih Država. Benjamin Netanjahu (Netanyahu), čija zvijezda kod kuće najjače sja kada su okolne arapske države u problemima, rekao je da njegova vojna ofenziva protiv Irana „još nije završena“ i nastavio je pozivati na promjenu režima u Teheranu.

Ohrabreni novi iranski vođa

Mojtaba Hamenei (Khamenei), novi iranski vrhovni vođa, posljednjih dana vidio je kako mu ubijaju oca, suprugu i djecu te se čini da nije raspoložen za kompromis. Kaos koji su njegove snage izazvale na globalnim tržištima i geopolitičkim savezima mogao bi ga dodatno ohrabriti, naročito jer je dobio formalnu podršku i Rusije i Kine.

- Iz iranske perspektive, cilj rata je maksimizirati dobitke i "utisnuti" u svijesti protivnika troškove borbe protiv Irana u budućnosti - rekao je Deni Citrinowicz (Danny Citrinowicz) iz izraelskog Instituta za studije nacionalne sigurnosti (Institute for National Security Studies).