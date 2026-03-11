Izrael gradi tajnu vojnu bazu u Africi za napade na jemenske Hute

Izrael istražuje mogućnost izgradnje vojne baze u separatističkoj regiji Somaliland, odakle bi mogao izvoditi operacije protiv jemenskog pokreta Huta, objavio je Bloomberg u srijedu.

Prema izvorima, Somaliland bi Izraelu omogućio prikupljanje obavještajnih podataka i izvođenje operacija protiv tog pokreta, piše MiddleEastEye.

Izraelski sigurnosni dužnosnici izviđali obalu

Već su položeni temelji za eventualno prisustvo Izraela u regiji: u junu je grupa izraelskih sigurnosnih dužnosnika posjetila obalu Somalijlanda, kako su potvrdili upućeni izvori.

Tokom posjete, izviđane su plaže u potrazi za potencijalnom lokacijom za bazu ili instalaciju namijenjenu borbi protiv hutiskog pokreta, zvaničnog naziva Ansar Allah. Lokacija bi bila udaljena oko 260 kilometara od Jemena, s druge strane Adenskog zaljeva.

Izrael je, prema istim izvorima, iznajmio sobe s prozorima otpornim na eksplozije na gornjem spratu hotela u Hargeisi dok je tragao za lokacijom za ambasadu.

- Kad je riječ o bezbjednosti, imat ćemo strateški odnos koji obuhvata mnogo toga - izjavio je Kadar Husein Abdi (Kadar Hussein Abdi), ministar predsjedništva Somalijlanda.

- S njima nismo razgovarali o tome postaje li to vojna baza, ali svakako će doći do analize u nekom trenutku."

Kratko nakon što je zvanično priznanje Somalijlanda od strane Izraela potvrđeno 26. decembra, dužnosnici Somalijlanda putovali su u Izrael kako bi produbili sigurnosnu suradnju, potvrdili su izvori za Bloomberg.

Huti – jedna od najvećih prijetnji Izraelu

Hutiski pokret, bliski saveznik Irana, još nije reagovao otkako su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran prije nešto više od sedmice. Iran je na taj napad uzvratio udarima na Izrael te ciljeve u više zemalja regiona. Tokom izraelskog rata na Gazi, Huti su lansirali raketne i dronerske napade na međunarodnu plovidbu u Crvenom moru, kao i na Izrael, u znak solidarnosti s Palestincima.

Izraelski general izjavio je za Bloomberg da je osnovan poseban obavještajni odjel za praćenje Huta, naglašavajući da pokret raspolaže stotinama raketa koje mogu doseći Izrael. Dok se o priznanju Somalijlanda razgovaralo godinama, dogovor je zatvoren u decembru upravo zato što su izraelski obavještajni oficiri Hute počeli smatrati jednom od najvećih prijetnji po Izrael, kako su potvrdili regionalni diplomati i visoki izraelski vojni dužnosnik.

Posljedice napada na Crvenom moru

Kao rezultat napada, pomorski promet kroz Adenski zaljev pao je za 70 posto u roku od dvije godine.

Napadi na Izrael dostigli su vrhunac u septembru 2025. kada je privremeno obustavljen saobraćaj na aerodromu Ramon, dok je drugi napad probio izraelsku protuzračnu odbranu i pogodio hotel u ljetovalištu Ejlat.

Somaliland, UAE i mreža vojnih baza

Somaliland je od 1960. bio dio jedinstvene Somalijske Republike, ali je 1991. proglasio nezavisnost i uspostavio faktičku državu.

Iako je održavao neformalne diplomatske odnose s više zemalja, nijedna stalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda nije priznavala njegov suverenitet – sve dok to u decembru nije učinio Izrael.

U augustu je senator Ted Kruz (Ted Cruz), republikanac iz Teksasa, pisao predsjedniku Donaldu Trumpu (Donald Trump) s pozivom da formalno prizna Somaliland, navodeći da Hargeisa nastoji ojačati veze s Izraelom i da je izrazila podršku Abrahamskim sporazumima.

Jedna od lokacija razmatranih za izraelsku bazu ili instalaciju nalazi se na visoravni oko 100 kilometara zapadno od lučkog grada Berbere (Berbera). Upravo u Berberi UAE – bliski saveznik Somalijlanda – raspolažu vojnom pistom i lukom kojom upravlja njihova logistička kompanija DP World. Satelitski snimci pokazuju da je mornarička baza u Berberi prerasla iz zamrznutog projekta u gotovo završen objekt sa savremenom infrastrukturom, uključujući modernu vojnu luku, pistu s dubokim gazištem i hangare s pratećim sadržajima. Pista je duga četiri kilometra, što omogućava primanje teških transportnih i lovačkih borbenih aviona.

Vlada Somalijlanda prihvatila je emiratstku ponudu za uspostavljanje vojne baze u Berberi još 2017. U januaru ove godine, Somalija prekinula je sve komercijalne i sigurnosne veze s UAE-om, navodeći luke koje DP World upravlja u Berberi i Bosasouu – potonji se nalazi u Puntlandu, još jednoj poluautonomnoj regiji Somalije. Vlade Somalijlanda i Puntlanda odbacile su somalijsku izjavu.