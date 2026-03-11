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BAHREINOV PRIJEDLOG

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju: Od Irana zatražen hitan prekid napada na zemlje Zaljeva

U tekstu rezolucije "najoštrije se osuđuju teški napadi" na Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, UAE i Jordan

Sa sjednice UN-a. AP

A. O.

11.3.2026

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se od Irana zahtijeva da odmah obustavi napade na zemlje Perzijskog zaljeva, a prijedlog dokumenta podnio je Bahrein.

U tekstu rezolucije "najoštrije se osuđuju teški napadi" na Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, UAE i Jordan.

Za usvajanje rezolucije glasalo je 13 članica Vijeća sigurnosti, dok nije bilo glasova protiv. Rusija i Kina ostale su suzdržane.

Dokument također zahtijeva trenutni prekid svih napada Islamske Republike Iran protiv navedenih zemalja te ponovo potvrđuje principe Povelje UN-a, uključujući poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država.

# VIJEĆE SIGURNOSTI UN
# BAHREIN
# PERZIJSKI ZALJEV
# IRAN
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