Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju: Od Irana zatražen hitan prekid napada na zemlje Zaljeva

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se od Irana zahtijeva da odmah obustavi napade na zemlje Perzijskog zaljeva, a prijedlog dokumenta podnio je Bahrein.

U tekstu rezolucije "najoštrije se osuđuju teški napadi" na Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, UAE i Jordan.

Za usvajanje rezolucije glasalo je 13 članica Vijeća sigurnosti, dok nije bilo glasova protiv. Rusija i Kina ostale su suzdržane.

Dokument također zahtijeva trenutni prekid svih napada Islamske Republike Iran protiv navedenih zemalja te ponovo potvrđuje principe Povelje UN-a, uključujući poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država.