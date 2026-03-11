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NAREĐENA EVAKUACIJA

Izrael pokrenuo veliki napad na Hezbolah u Bejrutu, Iran najavljuje osvetu

U ranijem saopćenju izraelska vojska je navela da je Hezbolah ispalio rakete na više područja u Izraelu

Napadi na Bejrut. Screenshot / YouTube

A. O.

11.3.2026

Izraelska vojska započela je, kako su naveli, veliki talas napada na infrastrukturu Hezbolaha u području Dahieh u Bejrutu, a operacije su i dalje u toku.

Stanovnici južnih predgrađa libanske prijestolnice trebaju odmah evakuisati to područje, poručio je glasnogovornik izraelske vojske Avihaj Adraei (Avichay Adraee).

U ranijem saopćenju izraelska vojska je navela da je Hezbolah ispalio rakete na više područja u Izraelu.

U odvojenom saopćenju Ministarstvo vanjskih poslova Izraela navodi da Iran i Hezbolah gađaju sjever Izraela projektilima koji svakodnevno padaju na kuće, ulice, škole i porodice.

U međuvremenu, predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) objavio je na mreži X da je jedini način da se rat okonča davanje čvrstih međunarodnih garancija protiv buduće agresije.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) također je na mreži X naveo da je iranska nacionalna infrastruktura pod napadom, ističući da je bombardirana jedna filijala najstarije banke u zemlji dok je bila puna zaposlenih.

Dodao je i da će Iran tražiti osvetu za taj incident.

# IZRAEL
# EVAKUACIJA
# IRAN
# HEZBOLLAH
# BEJRUT
# MASOUD PEZESHKIAN
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