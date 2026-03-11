Izrael pokrenuo veliki napad na Hezbolah u Bejrutu, Iran najavljuje osvetu

Izraelska vojska započela je, kako su naveli, veliki talas napada na infrastrukturu Hezbolaha u području Dahieh u Bejrutu, a operacije su i dalje u toku.

Stanovnici južnih predgrađa libanske prijestolnice trebaju odmah evakuisati to područje, poručio je glasnogovornik izraelske vojske Avihaj Adraei (Avichay Adraee).

U ranijem saopćenju izraelska vojska je navela da je Hezbolah ispalio rakete na više područja u Izraelu.

U odvojenom saopćenju Ministarstvo vanjskih poslova Izraela navodi da Iran i Hezbolah gađaju sjever Izraela projektilima koji svakodnevno padaju na kuće, ulice, škole i porodice.