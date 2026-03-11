Tramp izvrijeđao izraelskog predsjednika: "Slab i jadan tip"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oštro je napao predsjednika Izraela Isaka Hercoga (Isaac Herzog) zbog zahtjeva za pomilovanje premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu), nazvavši šefa izraelske države "slabim i jadnim".

U razgovoru s Barakom Ravidom s Channel 12, Tramp je sam pokrenuo pitanje zahtjeva za pomilovanje i rekao da je Hercog "pun gluposti" jer insistira da ne može donijeti odluku prije nego što dobije preporuku Ministarstva pravde.

- Ne trebaju mu nikakva pravna mišljenja. Pun je gluposti. On je slab i jadan tip. Želim da se Bibi fokusira na rat — a ne na sr*nja - rekao je Tramp.

Odjel za pomilovanja u Ministarstvu pravde utvrdio je da Netanjahuov zahtjev za pomilovanje ne ispunjava relevantne uslove i kriterije, objavili su danas mediji na hebrejskom jeziku. U takvim okolnostima vrlo je mala vjerovatnoća da će Hercog odobriti pomilovanje.