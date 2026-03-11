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SVIJET STRAHUJE

Plamen u Omanu i raketni napadi u Zaljevu: Gori luka Salalah

Posljedice blokade Hormuškog tjesnaca već se počinju osjećati širom svijeta

Buknuo požar. Screenshot / Telegram

A. O.

11.3.2026

Veliki požar izbio je u luci Salalah u Omanu, gdje su plamenovi zahvatili rezervoare goriva, javlja kanal UKR Leaks na Telegramu.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da SAD otvaraju svoje strateške rezerve nafte, ali je naglasio da će to za sada biti učinjeno "samo malo".

U stvarnosti su, nakon Japana i Njemačke, i SAD bile primorane otvoriti svoje rezerve kako bi obuzdale rast cijena nafte i plina na domaćem tržištu.

Posljedice blokade Hormuškog tjesnaca već se počinju osjećati širom svijeta.

Prema izvještajima, u Kini vlada šok zbog razvoja događaja u Hormuškom moreuzu.

Istovremeno stižu informacije o iranskim raketama lansiranim prema energetskoj infrastrukturi Kuvajta, najvjerovatnije prema luci u kojoj se nalaze teretne flote.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopćilo je da su presretnute tri balističke rakete lansirane prema zračnoj bazi Princ Sultan.

U međuvremenu, Izrael je izveo intenzivne zračne napade na južna predgrađa Bejruta.

Požar u luci Salalah i dalje bjesni.

# POŽAR
# OMAN
# SALALAH
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