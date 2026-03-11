Plamen u Omanu i raketni napadi u Zaljevu: Gori luka Salalah

Veliki požar izbio je u luci Salalah u Omanu, gdje su plamenovi zahvatili rezervoare goriva, javlja kanal UKR Leaks na Telegramu.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da SAD otvaraju svoje strateške rezerve nafte, ali je naglasio da će to za sada biti učinjeno "samo malo".

U stvarnosti su, nakon Japana i Njemačke, i SAD bile primorane otvoriti svoje rezerve kako bi obuzdale rast cijena nafte i plina na domaćem tržištu.

Posljedice blokade Hormuškog tjesnaca već se počinju osjećati širom svijeta.