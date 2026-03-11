Iravani: Rezolucija UN-a protiv Irana je nepravda, hiljade civila ubijeno i ranjeno

Ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir-Saeid Iravani obratio se Vijeću sigurnosti UN-a nakon što je usvojena Rezolucija koja traži od Irana da prekine napade na zemlje Zaljeva.

- Odluka je očita nepravda prema mojoj zemlji, koja je glavna žrtva jasnog i nedvosmislenog čina agresije - rekao je Iravani.

On je naglasio da Rezolucija iskrivljuje činjenice na terenu i zanemaruje temeljne uzroke trenutne krize.

- Napad na nas počeo je atentatom na vrhovnog vođu i zvaničnike, što je dovelo do smrti više od 1.000 žrtava - kazao je ambasador.