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AMBASADOR SE OGLASIO

Iravani: Rezolucija UN-a protiv Irana je nepravda, hiljade civila ubijeno i ranjeno

Napad na nas počeo je atentatom na vrhovnog vođu i zvaničnike, što je dovelo do smrti više od 1.000 žrtava, kazao je ambasador

Amir-Saeid Iravani. Platforma X

A. O.

11.3.2026

Ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir-Saeid Iravani obratio se Vijeću sigurnosti UN-a nakon što je usvojena Rezolucija koja traži od Irana da prekine napade na zemlje Zaljeva.

- Odluka je očita nepravda prema mojoj zemlji, koja je glavna žrtva jasnog i nedvosmislenog čina agresije - rekao je Iravani.

On je naglasio da Rezolucija iskrivljuje činjenice na terenu i zanemaruje temeljne uzroke trenutne krize.

- Napad na nas počeo je atentatom na vrhovnog vođu i zvaničnike, što je dovelo do smrti više od 1.000 žrtava - kazao je ambasador.

Iravani je naveo da je u napadima SAD-a i Izraela 28. februara ubijeno više od 1.348 civila, dok je više od 17.000 povrijeđeno.

Prema njegovim tvrdnjama, oštećeno je i više od 19.000 civilnih objekata, uključujući kuće i bolnice.

# UN
# IRAN
# AMIR-SAEID IRAVANI
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